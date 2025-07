Entscheidung gefallen: Letzter Landesklasse-Aufsteiger steht fest

Demnach wird der SC Germania Kroppenstedt in der neuen Saison zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte auf der Landesebene an den Start gehen. Auf "fußball.de" wird der Verein bereits als 15. Team der Landesklasse 3 geführt - zum Auftakt geht es am 23. August im Heimspiel gegen den SV Plötzkau.

Bis zuletzt hatte sich die Frage nach dem Aufsteiger aus der Bördeoberliga gestellt. Nach einem 2:2-Unentschieden im direkten Duell zum Saisonfinale hatte der SC Germania Kroppenstedt bereits die Kreismeisterschaft gefeiert. Die SG Germania Wulferstedt, die sich aufgrund des Remis mit dem zweiten Rang begnügen musste, hatte allerdings Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt - wohl aufgrund einer fehlerhaften Regelauslegung des Unparteiischen.