Entscheidung gefallen? Elstorf distanziert Westercelle

– Foto: Felix Schlikis

Während sich der TSV Elstorf gegen das Team der Stunde durchsetzt, stolpert Westercelle im Meisterrennen der Bezirksliga Lüneburg 2 über leidenschaftliche Munsteraner. Während die SG Estetal aufatmet, wissen Borstel und Meckelfeld noch nicht, was sie mit ihrem einen Punkt anfangen sollen.

VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Es war nicht unser Tag. Wir waren nicht präsent genug, Munster hat sich hingegen in alles reingehauen. Wir haben uns schon teilweise Chancen erspielt, aber sie hatten immer einen Fuß dazwischen. Wir waren nicht gallig genug und nicht bereit, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Wenn wir ehrlich sind, hatten wir es heute nicht verdient – Munster hingegen schon und davor Chapeau.“

Die Eintracht Munster kämpfte mit Herz und Leidenschaft um jeden Grashalm, um im Kampf um den Ligaverbleib wichtige Zähler einzufahren. Dem VfL Westercelle lief hingegen die Zeit davon, um den Druck im Meisterrennen auf den TSV Elstorf hochzuhalten. Der Tabellenzweite leistete sich eine Unachtsamkeit, bei der Torhüter Lasse Schmidt einen Rückpass aufnahm. Aus dem fälligen indirekten Freistoß markierte Nico Tatje aus zehn Metern den Treffer des Nachmittags (89.). Damit wächst die Lücke in Richtung Elstorf auf acht Zähler an.

Die beiden Duellanten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem die SG Estetal die bessere Ausfahrt nahm. Als Janko Hinrichs im Strafraum zu Fall gebracht wurde, versenkte Steffen Westermann den fälligen Strafstoß (58.). Damit war der Bann für die Gäste gelöst, die durch Tom Künzer (83.) und Maximilian Köster (90.) in der Schlussphase erhöhten und damit wohl mit einer weiteren Bezirksliga-Spielzeit planen können. SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das sind genau die Schritte, die wir jetzt brauchen, um den Klassenerhalt klarzumachen. Entsprechend zufrieden sind wir als Trainerteam.

Herausheben muss man heute unseren Keeper Liam Klosek. 18 Jahre alt, zweites Bezirksliga-Spiel - und er hält uns gerade in der ersten Halbzeit mehrfach im Spiel. Er hat unsere beiden Routiniers Sebastian Menzel und Jan Hendrick Glade richtig stark vertreten. Die erste Halbzeit war insgesamt wild. Bendestorf hat uns mit vielen langen Bällen unter Druck gesetzt. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir auch hinten liegen können. Gleichzeitig hatten wir selbst drei richtig gute Chancen durch Isa Buzhala, Torben Schweer und Janko Hinrichs.

Nach der Pause standen wir besser, waren klarer in den Abläufen. Man hatte das Gefühl, dass bei Bendestorf etwas die Energie nachlässt. Dann die vielleicht entscheidende Szene: Janko Hinrichs holt den Elfmeter raus. Steffen Westermann versenkt ihn sicher zur Führung. Damit kippt das Spiel endgültig zu unseren Gunsten. Tom Künzer und Maximilian Köster treffen noch für uns. Besonders freut uns, dass Luca Russo nach seiner Verletzung immer besser in Form kommt und die beiden Tore vorbereitet hat. Unterm Strich ein verdienter Sieg - wenn auch deutlich zu hoch, aber eben auch einer, bei dem wir wissen, dass wir uns die Grundlage dafür erst in der zweiten Halbzeit erarbeitet haben."

Nach der Klatsche in der Vorwoche ärgert der TuS Hermannsburg den TV Jahn Schneverdingen II und feiert den dritten Punktgewinn in der laufenden Spielzeit. Der bereits abgestiegene Tabellenletzte legte sogar durch Thies Knoop (9.) und ein Eigentor von Dustin Grimm (14.) doppelt vor. Der TVJ kam zumindest durch Marvin Heering (16.) und Niclas Günter (35.) zum Ausgleich. Schneverdingen verpasst damit aber den gewünschten Befreiungsschlag.

Meckelfeld erwischte den perfekten Start und legte durch Kandal Kaval vor (7.). Nach dem Seitenwechsel entfachte ein offener Schlagabtausch, bei dem Francis Nwosu den Matchball für die Bravehearts liegen ließ, später traf Kaval nur den Querbalken - zwischenzeitlich ließ aber auch der MTV gute Gelegenheiten aus. Letztlich bediente sich Borstel eines ruhenden Balles, um im Gewühl durch Lasse Boor auszugleichen (88.). TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: „In der ersten Halbzeit sind wir spielerisch die bessere Mannschaft, versäumen es aber auf 2:0 zu stellen. Nach der Pause ist Borstel zunächst am Drücker, weil wir zu tief stehen und das spielerische Niveau nicht halten können. Anschließend wird das Spiel immer wilder und offener mit Chancen auf beiden Seiten. Wie es dann so oft ist haben wir kurz vor Schluss eine schlechte Zuordnung und Borstel gleicht aus. Das ist bitter und fühlt sich kurz vor Schluss wie eine Niederlage an. Wir verlieren wichtige Punkte im Abstiegskampf, der eine Zähler hilft erstmal gefühlt keinem weiter.“

Der SV Altencelle gibt nicht auf und dreht spät einen Abstiegskracher. Nachdem Marc Matthesius in der Schlussphase der Ausgleich gelang (80.), traf Robin Ohlde tatsächlich noch zum umjubelten 3:2-Siegtreffer (88.). Damit verkürzt der SVA den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Zähler und bei den bevorstehenden Duellen mit Meckelfeld und Borstel alle Möglichkeiten, sich doch noch zu retten.

Mit einem Bewerbungsschreiben von neun Siegen am Stück trat der MTV Soltau beim Tabellenführer TSV Elstorf an. Der Ligaprimus legte jedoch von Beginn an einen konzentrierten Auftritt hin und nutzte eine von vielen Gelegenheiten, um den Heimsieg zu ebnen. Timo von Reith ließ das Leder für Klaas Krüger tropfen, der das Spielgerät wuchtig unter den Querbalken donnerte (37.). Weil der TSV einige Möglichkeiten liegenließ, brachte erst der Schlusspfiff den Gastgebern die Erlösung. Elstorf Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben Soltau in einer unfassbar guten Halbzeit nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es ist uns gelungen nahezu alle Zweikämpfe zu gewinnen und uns richtig gute Chancen zu erspielen. Der einzige Beigeschmack war, dass wir es versäumt haben, den Sack zuzumachen – dadurch mussten wir in den letzten fünf Minuten nochmal zittern. Nachdem ich in den letzten Wochen nicht wirklich zufrieden war, hat mir das heute richtig gut gefallen. Das Ergebnis aus Munster spielt natürlich auch eine Rolle. Wir wollen uns aber nicht ausruhen, denn Westercelle hat bewiesen, dass sie hartnäckig weitermachen.“

Die Duellanten schienen sich eigentlich schon auf eine torlose Punkteteilung geeinigt zu haben, bis doch nochmal eine Kugel durchrutschte. Einen Abstoß der Egestorfer katapultierten die Buchholzer als Befreiungsschlag zurück in Richtung des gegnerischen Kasten. Dort unterlief Timothy Bischoff jedoch die Kugel, sodass Timon Luc Schrader seine Chance witterte. Der Joker steuerte frei auf den gegnerischen Kasten zu und schob das Spielgerät mit der Innenseite ins kurze Eck (86.).