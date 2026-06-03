Entscheidung gefallen! Die Löwen steigen in die Regionalliga ab

Lange bangten die Fans von 1860 München um den Verbleib in der 3. Liga. Nun steht fest, dass der Verein sich nicht mit Investor Hasan Ismaik einigen konnten und die benötigten 2,7 Millionen Euro somit nicht erbracht wurden. Wie schon im Jahr 2017 steigt der Verein in die Regionalliga ab.
Seit einigen Wochen kämpfen die Verantwortlichen in München um den Verbleib in der dritten Liga. Es wurde diskutiert, Anwälte eingeschaltet und Insolvenzexperten dazu geholt. Die nötigen Unterlagen konnten allerdings aufgrund der fehlenden 2,7 Millionen Euro nicht eingereicht werden.
Statt Duelle gegen Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen oder auch Hansa Rostock geht es für die Löwen im kommenden Spieljahr nach Eltersorf und Aubstadt.
Exakt sechzig Jahre nach dem Meistertitel steht nun fest, dass der Traditionsverein erneut in die Regionalliga absteigt. Aufgrund zurückhaltender Aussagen von Ismaik blieb die Antwort auf den Liga-Verbleib bis zur letzten Sekunde offen. Zahlreiche Löwenfans versammelten sich auf dem Trainingsgelände und hofften auf ein Happy-End - jedoch ohne Erfolg.
Von dieser Entscheidung könnte wiederum der TSV Havelse profitieren, der den ersten direkten Abstiegsplatz bekleidet. Allerdings verfügt der TSV aktuell über kein geeignetes Stadion und somit könnte wiederum Erzgebirge Aue den unerwarteten Klassenerhalt feiern.
Kurz vor 18 Uhr gab der Verein das erste Statement ab: "Die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA wird aufgrund eines nicht fristgerecht erbrachten Liquiditätsnachweises die erforderliche Zulassung für die 3. Liga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht erhalten. Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen.“
Präsident Gernot Mang wird in der Mitteilung folgendermaßen zitiert: „Diese Entwicklung ist besonders enttäuschend, da sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertreter des Muttervereins auf die Einhaltung der getroffenen Zusage vertraut haben. Wir haben uns als Vereinsvertreter immer kompromissbereit gezeigt, können uns aber nicht über satzungs- und verbandsrechtliche Vorgaben hinwegsetzen.“
Der Bayerische Fußball-Verband bestätigte gegenüber BR24Sport, dass 1860 München in der Spielzeit 2026/27 in der Regionalliga antreten wird. Wie es nun mit dem Verein weitergeht, bleibt abzuwarten.