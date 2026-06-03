Entscheidung gefallen! Die Löwen steigen in die Regionalliga ab Bei 1860 München herrscht traurige Gewissheit - Hasan Ismaik (49) und der Traditionsverein konnten keine Einigung herstellen. Somit steigt der Verein in die Regionalliga ab. von Tristan Benten · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

1860 steigt ab – Foto: Sven Leifer

Lange bangten die Fans von 1860 München um den Verbleib in der 3. Liga. Nun steht fest, dass der Verein sich nicht mit Investor Hasan Ismaik einigen konnten und die benötigten 2,7 Millionen Euro somit nicht erbracht wurden. Wie schon im Jahr 2017 steigt der Verein in die Regionalliga ab.

Langes Warten - böses Ende Seit einigen Wochen kämpfen die Verantwortlichen in München um den Verbleib in der dritten Liga. Es wurde diskutiert, Anwälte eingeschaltet und Insolvenzexperten dazu geholt. Die nötigen Unterlagen konnten allerdings aufgrund der fehlenden 2,7 Millionen Euro nicht eingereicht werden. Statt Duelle gegen Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen oder auch Hansa Rostock geht es für die Löwen im kommenden Spieljahr nach Eltersorf und Aubstadt.

Exakt sechzig Jahre nach dem Meistertitel steht nun fest, dass der Traditionsverein erneut in die Regionalliga absteigt. Aufgrund zurückhaltender Aussagen von Ismaik blieb die Antwort auf den Liga-Verbleib bis zur letzten Sekunde offen. Zahlreiche Löwenfans versammelten sich auf dem Trainingsgelände und hofften auf ein Happy-End - jedoch ohne Erfolg. Von dieser Entscheidung könnte wiederum der TSV Havelse profitieren, der den ersten direkten Abstiegsplatz bekleidet. Allerdings verfügt der TSV aktuell über kein geeignetes Stadion und somit könnte wiederum Erzgebirge Aue den unerwarteten Klassenerhalt feiern.