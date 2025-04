Entscheidung gefallen

Das Endspiel des Krombacher-Hessenpokalwettbewerbs am 24. Mai 2025 findet in der PSD Bank Arena in Frankfurt statt. Dies entschied das Präsidium des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) während seiner gestrigen Sitzung (9.4.2025) auf Vorschlag des Verbandsfußballwartes Robert Neubauer.