Entscheidung an der Tabellenspitze? Fünfkampf gegen die Relegation Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torben Fischer

Macht die SG Reppichau die Meisterschaft perfekt? Wer legt im Rennen um den zweiten Tabellenplatz vor? Und wer punktet im Fünfkampf gegen die Relegation? Diese Fragen werden am 28. Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd beantwortet.

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Im Zweikampf um den Startplatz in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga liefert sich der VfB Gräfenhainichen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem CFC Germania. Nach der VfB-Niederlage in Naumburg am vergangenen Wochenende (0:1) trennen beide Teams nur vier Treffer in der Tordifferenz. Können die Gräfenhainicher am Freitag zurück in die Erfolgsspur finden? Dann steigt das mit Spannung erwartete Derby gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz, der seinerseits nur einen Punkt über dem Strich steht.

Im Fernduell um Platz zwei ist auch der CFC Germania bereits am Freitagabend im Einsatz. Die Köthener empfangen den TSV Blau-Weiß Brehna. Kann der CFC gegen den schon abgestiegenen Vorletzten mit der schlechtesten Defensive der LOTTO-Landesliga Süd womöglich die Tordifferenz nach oben schrauben?

Den Matchball zur Titelentscheidung hat die SG Reppichau am Freitagabend auf dem Fuß: Gewinnt der Spitzenreiter sein Auswärtsspiel bei der SG Blau-Weiß Brachstedt, so wäre der erstmalige Verbandsliga-Aufstieg sicher. Sollten sowohl der VfB Gräfenhainichen als auch der CFC Germania nicht über ein Unentschieden hinauskommen, stünde die Reppichauer Meisterschaft auch mit einem Remis fest. Für die Gastgeber aus Brachstedt heißt es dagegen als erstes Team über dem Strich: Abstiegskampf.

Heute, 19:30 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt TSV Leuna Leuna 19:30 PUSH

Mit zuletzt fünf Siegen in Folge marschiert der SV Edelweiß Arnstedt aktuell als formstärkstes Team durch die LOTTO-Landesliga Süd. Direkt dahinter folgt der TSV Leuna mit vier Siegen in Serie. Am Freitagabend kommt es in Arnstedt zum Duell der Formstärksten.

Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Gräfenhainichen (1:0) hat der SC Naumburg - aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz - die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Die Reise führt zum fünfplatzierten SV Blau-Weiß Farnstädt.

Gelassen können der FSV Bennstedt und der 1. FC Zeitz dem Saisonfinale entgegenblicken. Als Sechster und Achter haben beide vor dem direkten Duell am Sonnabend nichts mehr mit dem Kampf oben oder unten in der Tabelle zu tun.