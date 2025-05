Entscheidung am letzten Spieltag: Scharmbeck hält die Pole!

Der MTV Borstel-Sangenstedt hat mindestens die Relegation, sofern sich nicht doch noch Landesligist aus dem Heidekreis zurückzieht, sicher und braucht nur noch einen Zähler für den direkten Klassenerhalt. Dabei mussten die Habichtshorstler im Kellerduell beim TuS Hermannsburg lange einem Strafstoßtor von Tristan Apelt hinterherlaufen (20.), der den MTV tiefer mit in den Strudel gerissen hätte. Stattdessen kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie und glichen durch einen Kopfballtreffer von Konstantin Braatz aus (65.). Anschließend drückte Borstel sogar auf das Siegestor, was aber das fehlende Abschlussglück verhinderte. Nur ein Sieg Heidenaus am letzten Spieltag könnte die Grün-Weißen bei einer eigenen Niederlage überhaupt noch in die Relegation zwingen.

Elstorf-Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: „Es war sehr schön, mal wieder zu gewinnen. In der ersten Halbzeit waren wir von der Struktur die überlegene Mannschaft. Nach der Pause waren wir ein wenig unsortiert und mussten die größte Befürchtungen haben, als Buchholz in Führung ging. Sie waren stärker als unsere letzten Gegner und haben voll dagegengehalten. Deswegen muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen, die sich rausgekämpft und das Spiel gedreht haben, auch wenn es nach der zweiten Halbzeit auch ein wenig glücklich war. Das Schöne ist, dass wir am letzten Spieltag noch die kleine Chance haben, auch wenn wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Wir wollen zumindest unseren Teil dazu beitragen und können nach einer sehr guten Saison nur gewinnen."

Anschließend war die Begegnung für eine Viertelstunde aufgrund eines Gewitters unterbrochen. Nach Wiederanpfiff erwischte der TSV den besseren Start, sodass Tim Martienß Torjäger von Reith in Szene setzte, der BFC-Schlussmann Jan-Eric Kranzmair umkurvte und zu seinem 28. Saisontor - damit geteilter Top-Torjäger mit Westercelles Dominik Gärtner - abschloss (73.). Mit viel Leidenschaft verteidigten die Elstorfer im letzten Auswärtsspiel von Coach Hartmut Mattfeldt den Vorsprung ins Ziel und hoffen auch als Dritter auf ihre Chance am letzten Spieltag.

Die Scharmbecker begannen dominant, ließen ihre ersten Möglichkeiten aber liegen. Auf der anderen Seite tauchte dann Torjäger Philipp Wolfram frei vor SPA-Schlussmann Yannick Kochlin auf, bekam die Kugel aber nicht im Kasten untergebracht. Anschließend waren die Hausherren wieder am Zug, für die Kapitän Jan-Niklas Schulga aus elf Metern an Yunes Veisi scheiterte (31.). Kurz darauf entwischte TVM-Offensivakteur Sam-Jeremy Siewert der Hintermannschaft des Tabellenführers, was Kochlin nur mit einem Handspiel außerhalb des Strafraums bereinigen konnte und dafür die Rote Karte sah (41.).

Die Mannschaft von Marinus Bester lief die Bravehearts aber auch in Unterzahl mutig an und wurden dafür schließlich belohnt. Nach einem hohen Ballgewinn drückte Moritz-Leon Wagener die Kugel letztlich über die Linie (47.). Daraufhin spielten die Meckelfelder erneut Siewert frei, der den eingewechselten Paul Petersen umkurvte und ins verwaiste Tor einschob (57.). Die Antwort des Ligaprimus ließ aber nur zwei Zeigerumdrehungen auf sich warten, weil Marvin Bork die Kugel wuchtig in die Maschen prügelte (59.). Daraufhin gelang es Scharmbeck den Vorsprung ins Ziel zu bringen und damit die Meisterschaft am letzten Spieltag in Elstorf in der eigenen Hand zu haben.

TVM-Cheftrainer Michel Welke: „Ich bin mega zufrieden mit der Leistung der Jungs, denn für das, was in Anbetracht der personellen Situation machbar ist, war das herausragend, wie sie gefightet haben. Nach der Halbzeit wurden wir dann kalt erwischt und kassieren nach dem Ausgleich zu früh das 1:2. Scharmbeck hat uns auch zu zehnt früh gepresst und uns mit ihrer Energie vor eine Herausforderung gestellt. Leider haben wir uns dann keine klare Torchance mehr erspielen können, weil es insgesamt zu wenig mit dem Ball war. Der Sieg geht in Ordnung, wir hätte sie gerne mehr geärgert.“