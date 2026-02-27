Entscheidung am 3. März: Kommt eine neue U21-Liga?

Ob Borussia bereits ab dem Sommer an dem Wettbewerb teilnehmen würde, ist nach Informationen unserer Redaktion noch offen. Meldungsfrist für die erste Halbserie ist der 15. Juni, der Stichtag für die zweite Serie ist der 15. Januar.

Einführung der U21-Liga: Vor- und Nachteile



Besonders attraktiv erscheint der Wettbewerb für Klubs, die keine zweite Mannschaft gemeldet haben, etwa Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig oder der VfL Wolfsburg. Auch Vereine, deren Reserveteams unterhalb der Regionalliga spielen, könnten von dem Wettbewerb profitieren, um jungen Spielern Einsätze auf höherem Niveau zu ermöglichen.

In Gladbach bekommen die Talente nach der U19 Woche für Woche in der Regionalliga ihre Spielpraxis. Dort sind in dieser Saison sieben Zweitvertretungen unterwegs, noch mehr direkte Duelle in einer U21-Liga dürften für die West-Vereine nicht das Ziel sein.

Trotzdem ist regelmäßige Spielpraxis für die Talente die wertvollste Förderung, möglicherweise gerade für diejenigen, die gegebenenfalls als Spätstarter in ihrem zweiten U19-Jahr oder der ersten U23-Saison am Wochenende im Liga-Alltag nicht zum Zug kommen.

Premier League International Cup für Gladbach attraktiver?



Mit dem Premier League International Cup hat Borussia in den vergangenen beiden Jahren zumindest eine zusätzliche Spielmöglichkeit für die eigenen Top-Talente geschaffen, die sich in der Vorrunde viermal mit englischen Mannschaften messen durften.

Die Reisen nach England und der Vergleich mit dem Nachwuchs der Premier-League-Klubs sind für die Spieler spezielle Erfahrungen, von denen sie mit Blick auf ihre sportliche Entwicklung ebenfalls profitieren können. In dieser Saison verpasste der Nachwuchs die K.o.-Phase durch die Niederlage im letzten Gruppenspiel bei Crystal Palace (0:2) knapp.

Nimmt Gladbach auch in der Saison 2026/27 am Premier League International Cup teil, könnte es schwierig werden, sechs zusätzliche Spieltermine für die U21-Liga zu finden – je nach Abschneiden könnte für Borussia eine Teilnahme an der zweiten Halbserie der U21-Liga ab Januar Sinn ergeben.