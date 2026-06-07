Entscheidung am 11. Juni: TSV Havelse fast sicher in der 3. Liga

Havelse vor Klassenerhaltsparty. – Foto: Imago Images

Die nächste wichtige Entscheidung im Norden ist terminiert. Am 11. Juni wird über den Lizenzantrag des TSV Havelse für die 3. Liga entschieden. Nach dem nachträglichen Zwangsabstieg des TSV 1860 München darf der sportlich abgestiegene TSV Havelse auf den Klassenerhalt am Grünen Tisch hoffen. Und nach den jüngsten Aussagen wirkt dieses Szenario deutlich realistischer als noch vor wenigen Tagen.

Schaffert sagte der Zeitung: „Als Verband freuen wir uns natürlich darüber, dass wir mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen weiteren Drittligisten haben werden.“ Noch ist die Entscheidung damit nicht offiziell gefallen, die Tendenz ist aber eindeutig. Der NFV-Präsident ergänzte: „Stand jetzt hat der TSV Havelse die Bedingungen in wirtschaftlicher und technisch-organisatorischer Hinsicht erfüllt. Darüber entscheide ich natürlich nicht alleine, aber es sieht gut aus.“

Eine zentrale Rolle nimmt dabei Ralph-Uwe Schaffert ein. Der Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes ist passenderweise auch Vorsitzender des elfköpfigen Zulassungsbeschwerdeausschusses, der am 11. Juni über Havelses Antrag entscheidet. Gegenüber der Neuen Presse machte Schaffert dem Klub nun große Hoffnung.

Möglich wird Havelses Hoffnung durch die finanzielle Schieflage beim TSV 1860 München. Die Löwen konnten den erforderlichen Liquiditätsnachweis nicht fristgerecht erbringen. Nach Vereinsangaben hing dies mit einer nicht erfüllten Finanzierungszusage von Investor Hasan Ismaik und den mit ihm verbundenen Unternehmen zusammen. Dadurch erhält 1860 keine Zulassung für die 3. Liga und muss in die Regionalliga absteigen.

Für Havelse wäre das die Rettung nach dem sportlichen Abstieg. Der Klub hatte zuvor bereits erklärt, für die 3. Liga, die Regionalliga Nord und die U19-Nachwuchsliga alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht zu haben. Als Heimspielstätte für die 3. Liga wurde erneut das Eilenriedestadion benannt, das bereits in der abgelaufenen Saison genutzt wurde.

Nach der Logik der Abstiegsregelung würde Havelse als erster sportlicher Absteiger nachrücken. Aus einem eigentlich besiegelten Abstieg könnte damit doch noch der Klassenverbleib werden.

Große Folgen für Hamburg

Diese Entscheidung betrifft nicht nur Havelse und 1860. Sollte der TSV Havelse tatsächlich in der 3. Liga bleiben, hätte das unmittelbare Folgen für den Hamburger Fußball. In der Regionalliga Nord würde ein Platz frei, wodurch die U23 des FC St. Pauli als erster sportlicher Absteiger die Klasse halten würde.

Dadurch würde aus der Oberliga Hamburg nur Altona 93 in die Regionalliga zurückkehren. Die Folge: Es gäbe nur drei Oberliga-Absteiger. SV Halstenbek-Rellingen, FC Türkiye Wilhelmsburg und SV Curslack-Neuengamme müssten runter, FK Nikola Tesla wäre dagegen gerettet - unabhängig vom weiteren Verlauf der Aufstiegsrunde des Eimsbütteler TV. Auch darunter würde sich einiges bewegen. Der SC Wentorf würde als bester Vizemeister der Bezirksligen nachträglich in die Landesliga aufsteigen. Zudem entstünden weitere zusätzliche Aufstiegsplätze in Bezirksliga und Kreisliga.

ETV kann den Effekt noch vergrößern

Noch größer würde die Kettenreaktion, wenn der Eimsbütteler TV den Aufstieg in die Regionalliga Nord perfekt macht. Nach den beiden Siegen gegen 1. FC Germania Egestorf-Langreder und SV Todesfelde steht der ETV kurz davor. Dann würde ein weiterer Platz in der Oberliga Hamburg frei. In diesem Fall würde auch der Sieg von TBS Pinneberg in der Oberliga-Relegation gegen den Bramfelder SV plötzlich richtig wertvoll. TBS hatte das Rückspiel mit 7:0 gewonnen und steht sportlich als Sieger dieses Duells bereit. Bei einem ETV-Aufstieg könnte daraus tatsächlich der Sprung in die Oberliga werden.

Außerdem würden weitere Plätze in Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga frei. Unter anderem wäre dann auch TuS Germania Schnelsen als zweitbester Bezirksliga-Vizemeister ein möglicher Profiteur.

11. Juni als Schlüsseltermin

Der 11. Juni wird damit zum nächsten Schlüsseltermin für mehrere Vereine im Norden. Für Havelse geht es um die Rückkehr in die 3. Liga durch die Hintertür. Für St. Pauli II, Nikola Tesla, Wentorf und möglicherweise TBS Pinneberg geht es indirekt um Klassenerhalt oder Aufstieg.

Noch ist die Entscheidung nicht offiziell. Doch Schafferts Aussagen klingen deutlich. Wenn der Zulassungsbeschwerdeausschuss die positive Tendenz bestätigt, wird aus einer rechnerischen Möglichkeit eine sportpolitische Realität - mit Folgen bis tief in den Hamburger Amateurfußball.