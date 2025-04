Entscheidet sich in der Kreisliga A bereits der Aufstieg?

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SV Straelen SV Straelen SV Nütterden Nütterden 15:00 PUSH

Mit jeweils 14 Punkten kämpfen der SV Straelen und der SV Nütterden um den Klassenerhalt. Das direkte Duell könnte das vielleicht wichtigste Spiel der Saison sein, denn weder ein Unentschieden noch eine Niederlage helfen bei der Mission Ligaverbleib. Es bleibt also abzuwarten, ob ein Team mit offenem Visier spielt oder gar den Fokus auf die Defensive liegt. Straelen gewann das erste Duell mit 3:1 und wird auch im Heimspiel versuche, die Punkte zu behalten.

So., 06.04.2025, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:15 PUSH

Das 4:1 aus dem Hinspiel war eine Wachablösung im Aufstiegsrennen, denn im Oktober stand der Uedemer SV noch hinter Viktoria Winnekendonk. Jetzt hat der USV alle Trümpfe in der Hand und könnte am Sonntag zum großen Coup ausholen: Der Tabellenzweite, der in dieser Saison ebenfalls aufsteigen wird, hat fünf Punkte Vorsprung auf die Viktoria, die also nicht verlieren darf. Sollte am Freitag Viktoria Goch gegen den SV Issum etwas liegen lassen, könnte der Aufstiegskampf schon entschieden sein. Auch Tabellenführer TSV Weeze wird diese beiden Partien genauestens beobachten.

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn SV Sevelen Sevelen 15:30 live PUSH

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck FC Aldekerk Aldekerk 15:00 live PUSH

23. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Nütterden - SGE Bedburg-Hau II

So., 13.04.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Straelen

So., 13.04.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SC Auwel-Holt

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Issum - Siegfried Materborn

So., 13.04.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV

So., 13.04.25 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk



24. Spieltag

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Nütterden

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - Grün-Weiß Vernum

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Straelen - Viktoria Winnekendonk

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau II

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - TSV Weeze

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Walbeck - SV Issum

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk

