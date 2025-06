Entscheidet grüner Tisch über Auf- und Abstieg?

Die Bezirksliga-Staffel 2 verabschiedet sich mit einem eher unrühmlichen 29.Spieltag in die Pfingstpause. Gleich drei Partien werden vorzeitig beendet: Makkabi II und Mahlsdorf/Waldesruh geben in Weißensee und bei Amed freiwillig auf, während das Duell zwischen Traber und Brandenburg 03 durch den Schiedsrichter abgebrochen wird, nachdem die Stimmung immer mehr eskaliert.

Für die letzten beiden Spieltage bleiben die Aussichten ungewiss, zumal noch Entscheidungen am Grünen Tisch anstehen. Concordia Wilhelmsruh droht ein Punktabzug, während Union 06 profitieren könnte – mit möglicherweise weitreichenden Folgen für Auf- und Abstieg. Das berichtet die FuWo in ihrer aktuellen Ausgabe. Alle Begegnungen in der Nachschau