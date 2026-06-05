Entscheidet der FV Lörrach-Brombach II vorzeitig die Meisterschaft?

Vedat Erdogan und der FV Lörrach-Brombach II sind am Samstag in Schopfheim zu Gast. – Foto: Verein

Der FV Lörrach-Brombach kann in der Meisterfrage der Kreisliga A West das Zünglein an der Waage spielen. Am Sonntag gastiert die Landesliga-Reserve beim Tabellenzweiten SV Schopfheim.

Am vorletzten Spieltag könnte der FV Lörrach-Brombach II die Entscheidung in der Kreisliga A West vorzeitig herbeiführen: Sollte die Mannschaft von Vedat Erdogan und Niklas Levante beim Tabellenzweiten Schopfheim den Sieg davontragen, würden sie dem TuS Kleines Wiesental noch vor dessen eigener Partie zum Meistertitel verhelfen. Die Gastgeber könnten den Ligaprimus nicht mehr einholen. Im Kreisligatipp erklärt Vedat Erdogan, dass sein Team auf Sieg spielen werde.

Herr Erdogan, am vergangenen Wochenende feierte Ihre Mannschaft einen 5:2-Erfolg gegen den FC Steinen-Höllstein. Wie haben Sie diese Partie erlebt?