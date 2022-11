Entscheidendes Wochenende für Gladbacher Jugendmannschaften SV Bergisch Gladbach: U14 und U13 kämpfen um Mittelrheinliga

Seit sechs Spielen ist die U19 des SV 09 in der Mittelrheinliga nun ungeschlagen und arbeitete sich bis auf den 4. Platz vor. Zuletzt ließ das Team aber zwei Zähler beim SSV Bornheim liegen und verpasste es damit, weiter aufzurücken. Nun geht es gegen den SC West Köln, der sich bislang als sehr unangenehmer Gegner präsentiert. Die Domstädter lassen wenig zu und sorgen stets für enge und knappe Spiele. Wenn die 09er aber zu ihrer Leistung finden, sollte ein Dreier durchaus möglich sein.

Vor einer ganz hohen Hürde steht die U17 im Mittelrheinliga-Match bei der U16 des 1. FC Köln. Die jungen Geißböcke liegen auf Platz 2 und haben bei einem weniger ausgetragenen Spiel nur drei Zähler Rückstand auf Viktoria Köln. Gegen diesen Gegner spielte das Team der Trainer Calvin Hardt und Manuel Nagel eine Halbzeit lang gut auf und ging mit einer knappen Führung in die Pause. Nach dem Wechsel drehte die Viktoria aber noch das Spiel und entführte alle drei Zähler aus der Flora. Wenn der SV 09 an die Performance aus den ersten 40 Minuten anknüpfen kann und konstant über die gesamte Spielzeit agiert, könnte eine große Überraschung drin sein.

In der Bezirksliga steht die U16 vor einer ganz wichtigen Aufgabe. Am Samstag geht die Reise zum Vorletzten Ford Niehl, der punktgleich ist. Mit einem Erfolg könnte das 09-Team über den Strich klettern und die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Richtig rund läuft es dagegen in der Bezirksliga für die U15. Mit einem Dreier gegen den TuS Lindlar kann die Qualifikation für die Mittelrheinliga perfekt gemacht werden. Die Gäste aus dem Oberbergischen liegen derzeit auf dem fünften und vorletzten Platz und haben 14 Zähler weniger als 09 gesammelt. Das Team von Coach Ismail Kanik geht damit als klarer Favorit ins Rennen.

Für die U14 geht es bei Schlusslicht SF Troisdorf 05 um die letzte Chance, doch noch den Sprung in die Mittelrheinliga zu schaffen. Mit einem Dreier in der Bezirksliga-Partie bliebe man im Rennen und könnte die Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Es gilt also, die Kräfte für dieses wichtige Match zu bündeln.

Auch die U13 steht in der Bezirksliga vor einem entscheidenden Spiel, wenn das Team nach der Winterpause in der Mittelrheinliga antreten möchte. Platz 1 ist außer Reichweite, aber mit einem Erfolg gegen den FV Wiehl könnte die Mannschaft mit den Oberbergischen gleichziehen und hätte es danach selbst in der Hand, mit sechs weiteren Punkten noch den zweiten Rang zu erreichen.