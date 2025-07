Entscheidendes Tor in der 97. Minute: Der nächste Nackenschlag für Oberweikertshofen

Der Fehlstart des SC Oberweikertshofen in der Landesliga Südwest nimmt kein Ende. Auch in Ehekirchen verlor die Mannschaft jetzt.

Oberweikertshofen – Als einzige Mannschaft in der Landesliga Südwest steht der SC Oberweikertshofen nach dem dritten Spieltag ohne einen Punkt am Tabellenende. Auch im Spiel beim bis dato ebenfalls erfolglosen FC Ehekirchen zog das Team von Cheftrainer Sven Teichmann mit 2:3 (0:0) den Kürzeren. Nach torlosem erstem Durchgang konnte die Teichmann-Elf vor 250 Zuschauern in Ehekirchen zwar zweimal einen Rückstand wettmachen, musste am Ende aber erneut als Verlierer vom Platz schleichen. In der Nachspielzeit gelang Ehekirchen der 3:2-Siegtreffer.

„Wir haben uns in der Vergangenheit in Ehekirchen stets schwergetan, aber eigentlich hätten wir diesmal den Platz als Sieger verlassen müssen“, berichtete Oberweikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann, der am Mittwoch seinen 29. Geburtstag feierte. In seinen Augen gaben zwei Entscheidungen des Referees den Ausschlag, dass die Begegnung erneut mit einer Niederlage endete. Nach dem 2:2 unterlief Ehekirchen ein klares Handspiel, das der Schiri-Assistent auch anzeigte, doch der Unparteiische ignorierte. Und dem 3:2 Siegtreffer der Ehekirchener war ein klares Foulspiel vorausgegangen, das der Assistent an der Seitenlinie ebenfalls angezeigt hatte, der Hauptschiri aber nicht ahndete. „Es waren zwei Fifty-Fifty-Entscheidungen, die beide Male gegen uns entschieden wurden“, so Widemann.

Hinten noch zu anfällig

Insgesamt habe die Mannschaft aber einen Aufwärtstrend gegenüber den ersten beiden Partien erkennen lassen, so Widemann. „Wenn man allerdings gegen vermeintlich leichtere Gegner in jedem Spiel drei Gegentore kassiert, dann passt da irgendetwas nicht“, so Widemann. „Beide Gegentore muss man vorher klären.“

Im torlosen ersten Durchgang hatte der SCO mehr Spielanteile und hätte durchaus in Führung gehen können, während die Gastgeber den SCO nicht wirklich in Gefahr brachten. Das 0:1 (50.) durch Maximilian Koschig glich Felix Hallmaier (69.) aus, und den erneuten Rückstand durch Christoph Hollinger konnte Andreas Volk (90.) egalisieren, bevor dann Jakob Schmid in der 97. Minute dem SCO den Todesstoß versetzte. (Dieter Metzler)