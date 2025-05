Entscheidender Schritt in Richtung Meisterschaft!

Wir hatten uns viel vorgenommen und sind hochmotiviert in die Partie gegangen. Die erste Hälfte fand ich insgesamt ausgeglichen. Zu Beginn haben wir etwas gebraucht, um mit dem erwarteten hohen Anlaufen des TB klar zu kommen, mit zunehmender Spieldauer haben wir das dann besser gelöst und mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen. Im letzten Drittel war es aber schwer durchzukommen, so dass es nur wenige klare Chancen auf beiden Seiten gab.

In die zweite Hälfte starten wir dann denkbar ungünstig mit einem vermeidbaren Gegentor. Danach war das Momentum auf Seiten der Gäste und wir mussten uns erst wieder in die Partie zurück arbeiten. Zum Glück sind wir fokussiert und bei unserem Matchplan geblieben. Der Platzverweis spielt uns dann natürlich extrem in die Karten, das war der Gamechanger, danach wurde unser Druck immer größer. Der Gegner hat es uns zwar schwer gemacht, aber zum Glück packt Finn dann kurz vor Schluss diesen Sonntagsschuss aus. Danach wollten wir unbedingt mehr und das Spiel komplett drehen. Dass es dann ausgerechnet in der 93. und letzten Minute passiert, ist der absolute Wahnsinn, da sind dann wirklich alle Dämme gebrochen.

Riesen Kompliment an meine Truppe für die Moral und die mentale Stärke, die sie wieder einmal gezeigt hat. Das war aus meiner Sicht der entscheidende Schritt Richtung Meisterschaft, und dann auch noch im Derby - umso schöner. Jetzt wollen wir nachlegen und den Titel schnellstmöglich nach Rohrbach holen, dann brennt hier die Hütte!

FG Rohrbach 2012 – TB Rohrbach/Boxberg II 2:1

FG Rohrbach 2012: Patrick Nickel, Moritz Bonhoff, Lukas Zimmermann (65. Tobias Schmidt), Fabian Fritz, Moritz Kranz, Fabian Almritter, Bonaventura Carone (82. Finn Luca Freitag), Jonas Hannemann, Muhammed Sowe, Constantin Mayer, Jan-Erik Möller (46. Kevin Vorwald) - Trainer: Tobias Häußler

TB Rohrbach/Boxberg II: Florian Müller, Robin Izadpanah, Akay Rühle, Alexander Müller, Mohamed Ayub Chouiref, Alexis Bolbas, Talha Furkan Durmus (63. Can Angelo friscia) (85. Durmus Kutlu), Renan Lopes, Rebas Sadegh, Antonino Loria (46. Bünyamin Ünlü), Alan Lach (73. Berk Ant Demir) - Trainer: Hakan Gül

Tore: 0:1 Bünyamin Ünlü (46.), 1:1 Finn Luca Freitag (86.), 2:1 Finn Luca Freitag (90.+3)

Gelb-Rot: Alexis Bolbas (69./TB Rohrbach/Boxberg II/)