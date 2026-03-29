Entscheidender Doppelschlag: Lindwedel unterliegt Rotenburg

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Während Lindwedel die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ, machten es die Rotenburger exzellent vor. Nachdem Linus Baselt den Favoriten in Führung schoss (30.), nutzte Torjäger Justin Kuchinke die Spielphase, um postwendend nachzulegen (33.). Nach dem Seitenwechsel machte der Doppelpacker den Deckel drauf (55.), Alexander Arnhold sichert sich und den Rotenburgern das Schlusswort (76.).