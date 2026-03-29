 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Entscheidender Doppelschlag: Lindwedel unterliegt Rotenburg

Landesliga Lüneburg: RSV trifft innerhalb von drei Minuten doppelt

von Moritz Studer · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Landesliga Lüneburg
Rotenburg
Lindwedel-H.

Nichts zu holen für den SV Lindwedel-Hope! Im Heimspiel gegen den Rotenburger SV unterlagen die Hausherren dem Top-Team deutlich - entscheidend dafür war ein Doppelschlag.

Heute, 15:00 Uhr
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
0
4
Abpfiff

Während Lindwedel die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ, machten es die Rotenburger exzellent vor. Nachdem Linus Baselt den Favoriten in Führung schoss (30.), nutzte Torjäger Justin Kuchinke die Spielphase, um postwendend nachzulegen (33.). Nach dem Seitenwechsel machte der Doppelpacker den Deckel drauf (55.), Alexander Arnhold sichert sich und den Rotenburgern das Schlusswort (76.).