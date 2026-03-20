Entscheidende Wochen für Fortuna Düsseldorfs U23

„Wir müssen auf uns schauen“ – diese simpel klingende, in der Umsetzung jedoch anspruchsvolle, Forderung wiederholt Fortuna Düsseldorfs U23-Trainer Jens Langeneke seit Wochen regelmäßig. In der Umsetzung klappte es in den vergangenen Wochen recht gut: In den sieben Spielen seit der Winterpause holte Fortuna drei Siege und ein Remis bei drei Pleiten, im Abstiegskampf eine ordentliche Ausbeute. Nach dem Duell mit Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende steht am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) gleich das Kräftemessen mit dem nächsten Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet an. Dann kommt die U23 von Schalke 04, die aktuell auf dem dritten Platz der Regionalliga West steht, in die Landeshauptstadt.
Die Ergebnisse der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf waren am Freitagabend nur ein kleiner Trost für die „Zwote“ und ihren Trainer Jens Langeneke nach der 1:4-Niederlage gegen die Zweitvertretung vom BVB. Mit Blick auf die Tabelle waren die Niederlagen von Wuppertal, Velbert und Wiedenbrück, die zum Start ins vergangene Wochenende allesamt mit 0:2 verloren hatten, dennoch wichtig. Langeneke will jedoch zwei Monate vor Saisonende noch nicht allzu sehr auf die Konkurrenz blicken: „Wenn wir zwei, drei Spieltage vor Saisonende wären, würde ich da noch mehr drauf gucken.“
Daher gilt auch weiterhin die Maßgabe, den vollen Fokus auf die eigene Leistung zu richten. „Wir sind trotz der Niederlage in einer guten Phase. Wenn wir weiter auf uns gucken und unsere Hausaufgaben erledigen, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, sagte Langeneke. Aktuell steht sein Team mit 27 Punkten auf Platz 14, neun Spiele stehen noch auf dem Programm in dieser Regionalliga-Saison, die die „Zwote“ am 16. Mai bei der Zweitvertretung des VfL Bochum beenden wird.
Bis dahin wird auch klar sein, ob es drei oder vier Absteiger aus der Regionalliga geben wird – eine Tatsache, die großen Einfluss auf die Situation im Tabellenkeller hat. Beeinflusst wird das vom Abschneiden der nordrhein-westfälischen Vereine, die in der 3. Liga spielen. Wenn keines dieser Teams den Gang in die Vierte Liga antreten muss, steigen nur drei Teams aus der Regionalliga in die Oberliga ab.
Aktuell deutet nahezu alles auf dieses Szenario hin: Von den fünf NRW-Vertretern in der Dritten Liga befinden sich mit Rot-Weiss Essen, dem SC Verl und dem MSV Duisburg drei Vereine im Aufstiegskampf, Alemannia Aachen und Viktoria Köln stehen im Tabellenmittelfeld. Die Kölner haben als das am schlechtesten platzierte Team einen Vorsprung von 14 Punkten auf die Abstiegsränge, der bei neun verbleibenden Spielen kaum noch zu verspielen ist. Für die „Zwote“ bedeutet das, dass sie aller Voraussicht nach nur drei Mannschaften hinter sich lassen muss, um spätestens am 16. Mai den Klassenerhalt feiern zu können.
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