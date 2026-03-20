Entscheidende Wochen für Fortuna Düsseldorfs U23

Bis dahin wird auch klar sein, ob es drei oder vier Absteiger aus der Regionalliga geben wird – eine Tatsache, die großen Einfluss auf die Situation im Tabellenkeller hat. Beeinflusst wird das vom Abschneiden der nordrhein-westfälischen Vereine, die in der 3. Liga spielen. Wenn keines dieser Teams den Gang in die Vierte Liga antreten muss, steigen nur drei Teams aus der Regionalliga in die Oberliga ab.

Aktuell deutet nahezu alles auf dieses Szenario hin: Von den fünf NRW-Vertretern in der Dritten Liga befinden sich mit Rot-Weiss Essen, dem SC Verl und dem MSV Duisburg drei Vereine im Aufstiegskampf, Alemannia Aachen und Viktoria Köln stehen im Tabellenmittelfeld. Die Kölner haben als das am schlechtesten platzierte Team einen Vorsprung von 14 Punkten auf die Abstiegsränge, der bei neun verbleibenden Spielen kaum noch zu verspielen ist. Für die „Zwote“ bedeutet das, dass sie aller Voraussicht nach nur drei Mannschaften hinter sich lassen muss, um spätestens am 16. Mai den Klassenerhalt feiern zu können.

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