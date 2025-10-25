Entscheidende Wochen für die SG Osburg

Das hatten sie sich im Hochwald sicherlich anders vorgestellt. Denn nach zehn Spielen ist die SG Osburg/Thomm/Lorscheid mit zwölf Punkten nur auf Rang acht der Kreisliga B10 positioniert. Als Dritter der Vorsaison hatten die Hochwälder andere Ambitionen. „Wir haben viel Lehrgeld bezahlt, es ist eine schwierige Saison für uns“, beschreibt Co-Spielertrainer Luca Leonhard das Szenario. Obwohl der Kader im Wesentlichen zusammenblieb und in der Breite sogar verstärkt wurde, blieb die erhoffte Konstanz weitgehend aus.

„Der Umbruch geht auch in dieser Saison weiter. Die Jungs trainieren gut, auch die Trainingspräsenz ist ordentlich. Leider bekommen wir es nicht immer auf den Platz. Mit Ball haben wir zu wenige Ideen, gegen den Ball machen wir zu viele Fehler“, bringt der 27-jährige Co-Trainer die Problematik auf den Punkt. Beim jüngsten 2:3 bei der SG Ruwertal/Gutweiler II sah Leonhard erneut eine unglückliche Niederlage. „Zwei Traumtore von Ruwertal haben alles über den Haufen geworfen. Zweimal haben wir egalisiert. Nach dem 2:3 sind wir vergeblich angerannt.“

