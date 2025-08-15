Entscheidende Tests und erste Pflichtspiele für die Nachwuchsteams

Unsere A-Jugend testet am Wochenende in Berlstedt gegen die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Großobringen. Die Jungs wollen in diesem Spiel weitere wichtige Erfahrungen sammeln und ihre Vorbereitung fortsetzen.

Im vorletzten Test vor dem Ernstfall reist die Truppe des Trainerduos Holecek/Wagner nach Blankenhain, um sich mit dem dortigen FSV zu messen. Die Gastgeber stellen überwiegend einen jüngeren Jahrgang und belegten in der vergangenen Saison sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal den zweiten Platz. Keine leichte Aufgabe für Empor.

C-Junioren Vorbereitungsspiel, Sonntag 12 Uhr Wimaria Stadion

Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart bestreitet die C-Jugend gegen Großschwabhausen. Nach einem intensiven Trainingslager in der letzten Ferienwoche wollen die Jungs im letzten Testspiel nochmals eine starke Leistung zeigen, bevor es ernst wird.

D-Junioren Kreisoberliga 1. Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Mit einem Heimspiel startet unsere D1 in das Abenteuer Kreissoberliga. Gegner ist der TSV Bad Blankenburg. Nach dem Spiel werden wir ersten Eindruck davon bekommen, wo wir stehen.

D-Junioren Kreisliga 1.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Auch die D2 beginnt die Saison in der Kreisliga mit einem Heimspiel gegen die SG Pfiffelbach II. Hier heißt es ebenfalls, die Leistung zu zeigen und sich in der Liga zu behaupten.

D-Junioren Kreispokal Qualirunde, Samstag 9 Uhr

Unsere D3 startet mit einem Pokalspiel in Niederzimmern in die Saison und möchte die Qualifikationsrunde überstehen, um am Hauptfeld des Pokals teilzunehmen. In der ersten Runde steht ein überzeugender Auftritt im Fokus.

E-Junioren Kreispokal Qualirunde, Sonntag 9 Uhr Wimaria Stadion

„Die E1 bestreitet ihr erstes offizielles Pflichtspiel unter Leitung eines Schiedsrichters. Für viele Jungs ist es das erste Mal, und sie wollen alles geben, um erfolgreich zu starten.“