Entscheidende Phase für Gusic und Ratingen 04/19 Der 23-jährige Almedin Gusic hat gerade seine Abschlussprüfung und steht mit seinem Team vor der Meisterprüfung: Um im extrem engen Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga vorne zu bleiben, braucht Ratingen Siege. Schon am Freitag in Essen – beim Ex-Klub des Innenverteidigers. von Georg Amend · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen 04/19 steht vor entscheidenden Wochen – Foto: Anton Wagener

Für Almedin Gusic sind es aktuell entscheidende Tage und Wochen. Einerseits steht der 23-Jährige gerade in seiner Abschlussprüfung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, andererseits kämpft er mit Ratingen 04/19 um den Aufstieg in die Regionalliga. Nach der 1:4-Niederlage im Spitzenspiel daheim gegen den KFC Uerdingen blieb sein Team nur Tabellenführer der Oberliga mit einem Punkt Vorsprung, weil wenig später die 2:4-Niederlage des VfB 03 Hilden gegen ETB Schwarz-Weiß Essen feststand – und das ist nicht nur Gusics Ex-Klub, sondern auch der kommende Gegner: Am Freitag, 15 Uhr, gastiert 04/19 im Stadion am Uhlenkrug.

Dort war Gusic mit dem ETB in die Saison gestartet, bevor er seinem Ex-Trainer Damian Apfeld nach Ratingen folgte und dort seither nahezu alle Pflichtspiele von Anfang an bestritten hat – nur im Heimspiel gegen den VfL Jüchen fehlte der Innenverteidiger. Den Schlusspfiff auf dem Rasen erlebte Gusic nur dreimal in 26 Oberliga-Spielen für 04/19 nicht auf dem Spielfeld: Gegen Kleve wurde er in der 80. Minute beim 5:0-Sieg ausgewechselt, in Dingden musste er kurz nach der Halbzeit wegen einer Magenverstimmung runter, und nun gegen Uerdingen kurz vor Beginn der Nachspielzeit nach einem Treffer am rechten Fuß, in dessen Folge der KFC das 4:1 machte. Ob die Blessur zu einem Ausfall am Freitag führen wird, war am Mittwochmittag noch nicht klar. Apfeld erwartete da seinen Schützling erstmals abends wieder im Training, nachdem er die Montagseinheit verpasst hatte wegen der Abschlussprüfung. „Deswegen wollte ich ihn auch zwischendurch nicht kontaktieren, weil das für einen jungen Mann wichtiger ist“, sagt der Trainer.

Schon als 19-Jähriger in der Verantwortung Der hatte Gusic schon als A-Junior beim damaligen Oberligisten FC Kray eingesetzt, und das auch in „zwei Endspielen um den Klassenerhalt“, wie Apfeld berichtet. „Da hat er als 19-Jähriger auch zweimal 90 Minuten gespielt. Das zeigt, wie groß mein Vertrauen in ihn schon damals war. Deswegen habe ich ihn auch dann zum ETB gelotst und danach auch nach Ratingen.“ Und da erlebt Gusic mit aktuell vier Saisontreffern auch seine bisher erfolgreichste Zeit als Torschütze im Seniorenbereich. Gepaart mit seinen extrem weiten Einwürfen, die bis in den gegnerischen Fünfmeterraum fliegen können, was den Ratingern schon ein halbes Dutzend Tore einbrachte, und seiner vielen Spielzeit darf man festhalten: Das war ein sehr guter Transfer. Apfeld ergänzt die Einschätzung: „Für beide Seiten war das gut und wichtig. Dass er bei uns als reiner Innenverteidiger eingesetzt wird, ist eine kleine Änderung zu vorher, wo er zu 95 Prozent als Sechser im defensiven Mittelfeld gespielt hat oder auch mal als rechter Außenverteidiger. Dass er jetzt klar Innenverteidiger ist, hilft ihm bei seiner Entwicklung.“ Und der 04/19-Chefcoach weiß zudem, dass eine weitere Facette im Spiel des 23-Jährigen zu einem „Running Gag“ bei seinem Team geworden ist: „Wer erinnert sich an einen verlorenen Zweikampf von Alme?“