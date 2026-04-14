„Entscheidend ist, dass wir bis zum Schluss fokussiert bleiben.“

„Unser Ziel beim SC Mülheim Nord war von Anfang an ganz klar der Aufstieg – alles andere wäre für uns zu wenig. Mit zwölf Siegen in Folge und acht Punkten Vorsprung haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Aber entschieden ist noch nichts, wenn wir jetzt nachlassen. Deshalb müssen wir im Endspurt weiter voll fokussiert bleiben, jedes Spiel wie ein Endspiel angehen und alles investieren, damit wir unser großes Ziel Aufstieg schnellstmöglich klarmachen.“