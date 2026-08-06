Entlassung vor Saisonstart: Uphusen trennt sich von Trainer Pereira

Paulo Pereira übernahm erst im Sommer den Trainerposten beim TB Uphusen. Nach rund einem Monat muss er erstaunlicherweise schon wieder gehen.
Die Verantwortlichen zogen noch vor dem Ligastart am Sonntag bei Aufsteiger Dörverden die Reißleine. „Natürlich sieht eine Trennung nach einer derart kurzen Zeit nicht schön aus. Aber die aktuelle Situation hat uns keine andere Wahl gelassen. Wir mussten reagieren“, so der sportliche Leiter Emrah Tavan gegenüber der Kreiszeitung. Seinen Ausführungen zufolge spielten die durchwachsenen Resultate in der Vorbereitung eine untergeordnete Rolle. Als problematischer erwies sich die fehlende Verbindung zwischen dem zuvor ausschließlich in Bremen aktiven Coach und dem Uphuser Kader: „Die Jungs mussten sich regelrecht zum Training quälen. Auch in taktischer Hinsicht fühlten sie sich von Paulo nicht richtig abgeholt."
Die schnelle Beendigung der Zusammenarbeit war daher die logische Folge: „Wenn uns derartige Signale aus der Mannschaft erreichen, bleibt uns als sportliche Leitung keine andere Wahl, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen." Auf Pereira folgt André Schmitz, der den TBU bereits in den letzten neun Partien der abgelaufenen Saison interimistisch betreute und dabei beachtliche acht Siege holte. Unterstützung erhält er vom mit Pereira gekommenen Co-Trainer Patrick Görtz sowie Tavan selbst.
Parallel werde dieser sich auf die Suche nach einem neuen Chefcoach begeben, stellte aber auch klar: „Es gibt definitiv keinen Schnellschuss. Wir lassen uns dabei alle Zeit der Welt und legen uns ganz genau die Karten. Schließlich soll es so etwas nicht noch einmal geben." Der Fokus der Mannschaft richtet sich derweil auf den Betrieb in der Bezirksliga Lüneburg III, wo der TB Uphusen neben dem TSV Ottersberg zu den heißesten Anwärtern auf den Meistertitel zählt.