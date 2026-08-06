Entlassung vor Saisonstart: Uphusen trennt sich von Trainer Pereira

– Foto: Lennart Blömer

Die Verantwortlichen zogen noch vor dem Ligastart am Sonntag bei Aufsteiger Dörverden die Reißleine. „Natürlich sieht eine Trennung nach einer derart kurzen Zeit nicht schön aus. Aber die aktuelle Situation hat uns keine andere Wahl gelassen. Wir mussten reagieren“, so der sportliche Leiter Emrah Tavan gegenüber der Kreiszeitung. Seinen Ausführungen zufolge spielten die durchwachsenen Resultate in der Vorbereitung eine untergeordnete Rolle. Als problematischer erwies sich die fehlende Verbindung zwischen dem zuvor ausschließlich in Bremen aktiven Coach und dem Uphuser Kader: „Die Jungs mussten sich regelrecht zum Training quälen. Auch in taktischer Hinsicht fühlten sie sich von Paulo nicht richtig abgeholt."

Die schnelle Beendigung der Zusammenarbeit war daher die logische Folge: „Wenn uns derartige Signale aus der Mannschaft erreichen, bleibt uns als sportliche Leitung keine andere Wahl, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen." Auf Pereira folgt André Schmitz, der den TBU bereits in den letzten neun Partien der abgelaufenen Saison interimistisch betreute und dabei beachtliche acht Siege holte. Unterstützung erhält er vom mit Pereira gekommenen Co-Trainer Patrick Görtz sowie Tavan selbst.