Entlassung im Schlusssprint

– Foto: Marcel Eichholz

Bei der SG Rhoden/Schmillinghausen hat es in der entscheidenden Phase der Saison einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben. Wie der A-Ligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben sich der Verein und Thorsten Viereck bereits in der vergangenen Woche im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.

Aus Sicht der Verantwortlichen blieb die sportliche Entwicklung im Verlauf der Runde hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zugleich betonte der Verein ausdrücklich, dass diese Entwicklung nicht allein dem bisherigen Coach anzulasten sei.

Die SG verabschiedete sich mit anerkennenden Worten von Viereck und dankte ihm für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Arbeit für Mannschaft und Verein. Er habe sich, so der Klub, jederzeit mit großem Engagement für die SG eingebracht.