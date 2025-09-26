Entlassung beim Aufsteiger – Hindelang übersteht Krisenphase nicht

Die Demission kommt überraschend, obwohl es sportlich seit diesem Sommer nicht so richtig laufen will in der Koalition von Burggen und Berneuren. Hindelang hatte die Mannschaft vor einem Jahr übernommen und ihr neues Leben eingehaucht.

Burggen – „An diesem Wochenende habe ich einmal frei“, sagt Daniel Hindelang . Zwar bestreiten die Kicker des TSV Burggen/Bernbeuren am Samstag ein Auswärtsspiel in Münsing, doch der Trainer sitzt nicht mehr auf der Bank. Auch in den kommenden Wochen wird er den Tabellenvorletzten der Kreisliga 1 nicht mehr betreuen. Seit dem vergangenen Sonntagabend ist er entlassen.

Den zweiten Platz in der Kreisklasse 4 hatte niemand für möglich gehalten, denn in der Saison davor wäre das Team beinahe abgestiegen. Dass sich der Vize-Meister in der Relegation gegen den SV Hohenfurch auch noch durchsetzte und den Aufstieg in die Kreisliga schaffte, war die Kirsche auf der Torte.

„Das war ein Riesen-Erfolg“, räumt Max Höfler ein. Der Abteilungsleiter des Vereins fühlt sich in seiner Situation spürbar unwohl. Er hat den Erfolgscoach entlassen, obwohl er keine sportlichen Argumente für diese Entscheidung besaß. „Du kannst dem Trainer keinen Vorwurf machen“, stellt er klar. Einige Akteure seien verletzt oder im Urlaub gewesen oder hätten nicht ihre Leistung gebracht. „Da muss man die Mannschaft in die Pflicht nehmen“, sagt der Boss. „Dem Trainer kann man keinen Vorwurf machen.“

Mit den Gedanken woanders?

Nur ist der Übungsleiter seines Postens enthoben und die Kicker dürfen weitermachen. Trotzdem hat sich der TSV etwas bei seiner Entscheidung gedacht. Höfler spricht von „privaten Angelegenheiten“ des Trainers, die ausschlaggebend dafür gewesen seien, sich von Hindelang zu trennen.

„Wir hatten irgendwann das Gefühl, dass seine Prioritäten völlig zurecht woanders liegen“, betont der Vorsitzende, dass man im Sinne des Trainers gehandelt hätte. Genauer werden möchte er nicht, weil sonst private Dinge seines ehemaligen Übungsleiters in der Öffentlichkeit kämen.

Schwierige Situation fordert sein Opfer

Diese Linie ist völlig vertretbar und absolut verantwortungsbewusst. Hindelang möchte jedoch über sein Privatleben sprechen, weil man sich unter der Floskel „aus privaten Gründen“ alles Mögliche vorstellen könne. Seit Juli ist er alleinerziehender Vater eines zwölfjährigen Kindes.

Dass die Zeit davor und auch jetzt nicht einfach für ihn war und ist, kann jeder nachvollziehen, der sich in einer vergleichbaren Lage befunden hat oder immer noch befindet. Wie bei einer frisch zusammengewürfelten Fußball-Mannschaft braucht es Zeit, bis sich im neuen Leben alles wieder einspielt und sortiert. Hindelang muss erst noch lernen, seine Familie, den Beruf und den Fußball unter einen Hut zu bringen.

Gespräch zwischen Trainer und Klub

Sein Arbeitgeber zeigt großes Verständnis und kam ihm weit entgegen. Auch sein Kind nimmt die schwierige Situation bemerkenswert gut an. Beim TSV fehlte es jedoch an der Geduld. Zwar gab es vor vier Wochen ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen und ihrem Coach, doch viele Fragen blieben ausgespart. Wie sieht der Trainer seine Situation? Bekommt er langsam Struktur in sein neues Leben? Sieht er sich der Aufgabe beim TSV gewachsen? Was ist seiner Meinung nach das Beste für ihn als Vater und als Übungsleiter?

„Die Art und Weise, wie das vonstatten gegangen ist, finde ich respektlos“, beschwert sich Hindelang darüber, wie man ihn behandelte. Er hätte sich einen anderen Umgang gewünscht. „Ich bin entlassen worden, weil ich alleinerziehend bin“, lautet deshalb sein Vorwurf.

Übergangslösung kennt den Verein nur zu gut

„Wir müssen das auch verantworten“, stellt Höfler klar, dass er sich als Funktionär auch gegenüber der Mannschaft und seinem Verein in der Pflicht befindet. In den vergangenen Wochen hatte Hindelang so manches um die Ohren, weshalb er seinen Aufgaben als Trainer nicht immer vollumfänglich nachkommen konnte. Auch dass er sich zu Saisonbeginn nach über zwei Jahren den ersten Urlaub mit seinem Kind gönnte, fällt darunter. Höfler hat deshalb entschieden, sich von Hindelang zu trennen.

Mit Patrick Landes installierte der Verein den ehemaligen Co-Trainer als Interimscoach, der nah an der Mannschaft ist, in der er früher selbst gespielt hat. Landes wird bis zur Winterpause die Mannschaft betreuen. Mehr geht auch für ihn nicht. Es ist noch nicht so lange her, dass sich der Physiotherapeut selbstständig gemacht hat.

Trainersuche könnte problematisch werden

„Wir sind froh, dass er so lange Beruf, Familie und Fußball unter einen Hut bringt“, sagt Höfler. Das entbindet ihn aber nicht vor der anspruchsvollen Aufgabe, für das kommende Jahr einen Trainer suchen zu müssen.

Im äußersten Westen des Landkreises ist das eher eine rare Spezies. Erschwerend kommt hinzu, dass den Übungsleitern aus dem Allgäu oft der Bezug zu den Fußball-Ligen in Oberbayern fehlt beziehungsweise Trainer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau die weite Anfahrt an den Auerberg scheuen.