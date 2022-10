Enthart freut sich über Punkt in Kempten: "Ein Super-Erfolg für uns" Starker Auftritt des Landesligisten

Kaufering - Der VfL ohne Mittelstürmer Marcel Lex (Bänderverletzung im Abschlusstraining) und mit nur einer Spitzte. Die hieß Felix Mailänder – und der ist seit Wochen in jedem Spiel für ein Tor gut. Auch in Kempten: Nachdem er in der ersten Halbzeit noch an Torwart Yannick Rakiecki gescheitert war, glich er zehn Minuten vor dem Abpfiff die Führung der Gastgeber (Phillip Simon/67.) mit einem Schuss ins rechte Eck aus. Mit sieben Saisontreffern hat der Ex-Landsberger jetzt mit Lex gleichgezogen. In der Schlussphase setzte Flo Bucher einen Eckball ans Lattenkreuz und Keeper Michi Wölfl machte ein Großchance mit einem tollen Reflex zunichte. Enthart: „So war’s letztlich ein gerechtes Unentschieden in einer Partei, die allen Spielern, den Trainern und den Zuschauern richtig Spaß gemacht hat.“

Weniger Spaß machte dem Coach der Blitz-Wechsel von Tizian Hampel (19) zu Liga-Konkurrent SC Oberweikertshofen. „Er hat uns vor drei Wochen mitgeteilt, dass er nicht mehr für Kaufering spielen wird. Per WhatsApp – das ist schon eine komische Geschichte.“ Der Coach erklärt: „Mit der WhatsApp war das Thema für mich erledigt. Es hat einfach nicht gepasst. Es ist besser, wenn er woanders spielt.“ Der junge Stürmer, der Kaufering nur als Zwischenstation auf dem Weg zum Profi sah, ist nach Julian Sachs (nach Kaufbeuren) der zweite Neuzugang, der wieder weg ist.