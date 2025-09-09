Entgegen der Kritik: Youngster schießt Riedmoos zum nächsten Sieg

In der 83. Minute dieses Derbys zwischen dem SV Riedmoos und dem FC Phönix Schleißheim landet der Fußball beim Stand von 2:2 bei Lukas Hantschel. Der Offensivmann ist einer von mehreren Kickern aus der eigenen Jugend des SVR, die das neue Trainerduo Christoph Neusiedl und Dennis Post in den Kader des Kreisklassisten hochgezogen hat – was innerhalb des Clubs nicht von allen goutiert wurde.

„Es hat ein bisschen gebrodelt, und es gab auch kritische Stimmen“, berichtet Neusiedl. „Weil wir als junge Trainer bewusst auf Neuzugänge verzichtet haben und voll auf unsere A-Jugend setzen wollen.“ Umso größer ist die Genugtuung bei den Coaches angesichts des bisherigen Saisonstarts. Denn nicht nur hat Riedmoos – unter tatkräftiger Mithilfe des Nachwuchses – im ersten Ligaspiel den Dritten der Vorsaison, den FC Fasanerie, mit 4:3 bezwungen. Sondern auch das Derby gegen Schleißheim gewinnt der SVR mit 3:2 – dank Lukas Hantschel.

Denn in jener Szene kurz vor Schluss nimmt sich der Youngster ein Herz, zieht von der Strafraumgrenze ab und setzt die Kugel ins lange Eck. Sein Siegtor beschert den Platzherren nicht nur einen prestigeträchtigen Erfolg gegen den Nachbarn, sondern auch „den besten Saisonstart seit Jahren“, sagt Christoph Neusiedl, der im Sommer zusammen mit Dennis Post die Nachfolge von Josip Zagar angetreten hat. „Ich denke, jetzt werden die kritischen Stimmen im Verein etwas leiser werden.“

Beim FC Phönix, der zuvor vier Punkte aus den ersten zwei Spielen geholt hat, könnte es dagegen lauter werden. Denn vor allem in der ersten Hälfte habe die Einstellung nicht gepasst, moniert Karl-Heinz Lainer. „Das war gar nichts“, gesteht der Sportliche Leiter. „Gerade in einem Derby muss man normalerweise voll reingehen. Aber bei uns hatte man den Eindruck, dass die Jungs alle dachten, dass sie das Spiel schon gewonnen haben.“

Die Strafe für so viel Übermut folgt auf den Fuß: Bereits in der dritten Minute bringt Gabriel Plank den SVR in Führung. Derselbe Spieler legt quasi mit dem Pausenpfiff auch noch ein zweites Tor nach – zum 2:0-Halbzeitstand. Dazwischen sehen die immerhin 150 Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Gäste „gerade mal einen Torschuss hatten“, berichtet Neusiedl. Seine Elf dagegen habe sich mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt, „aber davon leider nicht genügend genutzt“, so der Coach.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wendet sich jedoch das Blatt: Nun sind die Gäste plötzlich die bestimmende Mannschaft, während bei Riedmoos kaum mehr etwas zusammengeht. Folgerichtig kommen die Oberschleißheimer durch Dorde Vulic und Cristian Voinea – beide gehören zu einem halben Dutzend Neuzugänge, die das Team im Sommer verstärkt haben – auf 2:2 heran. Doch nach dem Ausgleich „haben wir endlich wieder angefangen Fußball zu spielen“, sagt SVR-Coach Neusiedl. Und das wird belohnt – mit dem 3:2-Siegtreffer von Nachwuchsmann Hantschel.

Niederlage im Pokal – Phönix muss bittere Woche verdauen

Während Riedmoos nun also mit viel Schwung ins nächste Derby geht, das am Freitag beim SV Lohhof II ansteht, muss der FC Phönix Schleißheim erst mal eine bittere Woche verdauen. Denn fünf Tage vor der Derbypleite beim SVR hat die Mannschaft von Trainer Cem Bilge bereits im Pokal eine Niederlage kassiert. Da verloren die Phönix-Kicker gegen den Kreisligisten FC Türk Sport Garching durch zwei späte Gegentore äußerst unglücklich mit 2:3. (ps)

SV Riedmoos – FC Phönix Schleißheim 3:2 (2:0) SVR: Maier, Sedlmeier, Schneider (28. Kittelmann/46. Hantschel), Schmid (85. Post), Plank, Römmelt, Aigner (75. Huzaifa), Hahm, Karkowski, Neusiedl, Zieglmeier. Phönix: Ehlers, Bleise (70. La Cioppa, Ezaga, Caglar, Kaban, Voinea, Kauck, Yilmaz, Müller (46. Vulic), Pejic (46. Imseder), Koyuncu (82. Delilaj). Tore: 1:0 Plank (3.), 2:0 Plank (45.), 2:1 Vulic (46), 2:2 Voinea (77.), 3:2 Hantschel (83.). Schiedsrichter: Martin Neumayr (SV Kranzberg) – Zuschauer: 150.