Entengang und Froschhüpfen nach dem Training beim SC Orschweier

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SC Orschweier – Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A Süd, der als Vizemeister den Aufstieg mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel gegen die SG Ata Spor/DJK Offenburg perfekt machen konnte. Torwart Elias Wolf blickt zurück.

BZ: Was hatte der SC Orschweier in der Aufstiegssaison, was der Konkurrenz fehlte?

Über die Saison hinweg war es die Teamdynamik und der Zusammenhalt. In den entscheidenden letzten Spielen dann wohl der Wille und die Bereitschaft, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen.



BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Eine Saison voller Höhen, kurzen Tiefen und krönendem Abschluss.



BZ: Welchen Moment der Saison werden Sie in besonderer Erinnerung behalten?

Das war nach dem Schlusspfiff des Relegationsrückspiels in Offenburg. Da kamen so viel Freude und Emotionen zusammen, wie ich es noch nie erlebt habe. Das werde ich sicher ein Leben lang nicht vergessen.



BZ: Welcher Saisonerfolg war der vielleicht wichtigste?