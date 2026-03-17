Entdecker von Frankfurt-Profi "Ayoube" verlässt SpVgg Erkenschwick

Kotziampassis blickt mit viel Wertschätzung auf seine Zeit am Stimberg zurück: "Ich war sehr gerne in Erkenschwick. Der Verein ist mir wirklich ans Herz gewachsen - nicht zuletzt wegen der tollen Fans und der Menschen im Umfeld. Besonders die Zusammenarbeit mit meinem Freund und Präsidenten Olaf May hat mir immer großen Spaß gemacht. Für mich war es bereits das zweite Kapitel hier: einmal als Spieler und jetzt noch einmal als Verantwortlicher. Wer weiß – vielleicht heißt es ja irgendwann: Alle guten Dinge sind drei.