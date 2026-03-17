Entdecker von Frankfurt-Profi "Ayoube" verlässt SpVgg Erkenschwick

Oberligist SpVgg Erkenschwick und ihr Sportlicher Leiter Antonios „Toni“ Kotziampassis (52) werden am Ende der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Kotziampassis, der von 2019 bis 2022 beim Ligarivalen ASC 09 Dortmund als Trainer aktiv war, möchte künftig wieder näher am Platz arbeiten und eine neue Aufgabe als Trainer übernehmen. Dies gab der Verein am gestrigen Montag auf seiner Homepage bekannt.
Der 52-Jährige ist seit Sommer 2023 am Stimberg tätig, und hat in dieser Zeit maßgeblich an der sportlichen Entwicklung mitgewirkt. In seiner ersten Saison spielten die "Schwicker" lange um den Aufstieg in die Regionalliga West mit. Eine der ersten Amtshandlungen war die Verpflichtung des damaligen Bielefelder U19-Spielers Ayoube Amaimouni-Echghouyab. Dieser hatte mit 18 Toren maßgeblichen Anteil an Platz 4 und empfahl sich für höhere Aufgaben. Bekanntlich wurde der heute 21-Jährige im Winter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag genommen, für den er bereits zehnmal im deutschen Oberhaus aufgelaufen ist.
In der aktuellen Spielzeit gelang es Kotziampassis, gemeinsam mit Trainerteam und Vorstand nach einem größeren personellen Umbruch eine Mannschaft zu formen, die sportlich einen klaren Aufwärtstrend aufzeigt und nach zuletzt drei Siegen in Folge auf dem besten Wege zum sicheren Klassenerhalt ist.
Kotziampassis blickt mit viel Wertschätzung auf seine Zeit am Stimberg zurück: "Ich war sehr gerne in Erkenschwick. Der Verein ist mir wirklich ans Herz gewachsen - nicht zuletzt wegen der tollen Fans und der Menschen im Umfeld. Besonders die Zusammenarbeit mit meinem Freund und Präsidenten Olaf May hat mir immer großen Spaß gemacht. Für mich war es bereits das zweite Kapitel hier: einmal als Spieler und jetzt noch einmal als Verantwortlicher. Wer weiß – vielleicht heißt es ja irgendwann: Alle guten Dinge sind drei.
Bis zum Ende der Saison wird Kotziampassis seine Aufgaben weiterhin vollumfänglich wahrnehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen daran arbeiten, die laufende Spielzeit erfolgreich abzuschließen.