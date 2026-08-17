Ensdorf verteidigt die Pole, Königstein landet Befreiungsschlag

Ein Treffer in der Nachspielzeit bescherte dem TuS Rosenberg (in Blau-Schwarz) drei Punkte bei einer in der Schlußphase dezimierten Landesligareserve des SC Luhe-Wildenau. – Foto: Josef Trummer

Mit Ausnahme vielleicht der Höhe des Ergebnisses beim 5:0 des bislang punktlosen TSV Königstein (11./3) im Heimspiel gegen den TuS WE Hirschau (9./5) gab es am 4. Spieltag der Kreisliga Süd nichts wirklich Überraschendes. Die eine Art Befreiungsschlag landende Heldrich-Crew hievte sich damit auf den auf sicherem Untergrund liegenden Platz 11 und atmet erst einmal durch. Äußerst unbefriedigend bleibt die Lage hingegen für die beiden weiterhin auf den ersten Ertrag wartenden VfB Rothenstadt (14./0 - 0:3 gegen Primus Ensdorf) und SpVgg Schirmitz (13./0 - 1:3 gegen Edelsfeld). Und auch die DJK Ursensollen hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Nach dem 1:1 gegen Aufsteiger "TraPo" rangiert die Kotzbauer-Elf (12./2) mit nur zwei Punkten nach vier Matches auf der Habenseite auf einem der beiden "Schleudersitze".

Begeben wir uns in die Höhen des Klassements. Wie erwartet konnte die DJK Ensdorf (1./12) den Platz am Ligathron verteidigen. Ein punktgleiches Trio ist den Eckl-Männern mit drei Zählern Rückstand auf den Fersen, nämlich der TuS Rosenberg (2./9 - 2:1-Sieg durch Treffer in der "Overtime" in Oberwildenau), der FC Edelsfeld (3./9 - 3:1 in Schirmitz) und schließlich der SV Schmidmühlen (4./9 - 2:0 gegen Vilseck). Im Überblick die Ansetzungen des 4. Spieltags mit Spielberichten und Stimmen:

Bis weit hinein in die erste Spielhälfte besaß die Heimelf ein leichtes Übergewicht, während die Gäste nicht so recht ihre Linie fanden. So war der Führungstreffer für den SC - Toni Beierl erreichte mit seinem Pass aus der Defensive Fabian Spitzer, der die Kugel durch die Schnittstelle zu Enrico Kellner weiterleitete, dieser traf überlegt ins lange Eck - auch verdient. Erst in der Schlußphase des ersten Abschnitts bekam der TuS besser Zugriff und glich nach einem zunächst abgewehrten Eckstoß - eine weitere Flanke segelte erneut in die einheimische Box, wo Jonas Dotzler am langen Pfosten einköpfte - aus.

Nach Wiederanpfiff legten die Gäste dann zu, wurden zunehmend stärker, kamen zu Möglichkeiten. Dennoch besaß die Heimelf ebenfalls die ein oder andere Chance, so in der 64. Minute, als Kellner nur das Lattenkreuz anvisierte. Dann womöglich der Knackpunkt, als Matteo Grimaldi wegen Foulspiels in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte bekam. Die Gäste erhöhten in Folge in Überzahl den Druck, ihre Chancen häuften sich. Doch erst in der Nachspielzeit setzten sie schließlich den Lucky Punch: Einen Freistoß von der rechten Grundlinie verteidigte die Heimelf noch, nach einer zweiten Flanke aus dem linken Halbfeld klatschte die Kugel erst an die Latte, ehe der Nachschuss ais kurzer Distanz zur Entscheidung einschlug - Lukas Kokott avancierte dabei zum Matchwinner. SC-Coach Dieter Scheler: "Vor dem Spiel mussten wir einige Umstellungen vornehmen. Dann zeigte meine Mannschaft eigentlich ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Vor allem in der 1. Halbzeit waren wir sehr präsent und viellicht sogar einen Tick stärker als Rosenberg. In Halbzeit 2 wurde Rosenberg besser. Mit der ungeschickt verursachten und deshalb unnötigen Gelb-Roten Karte spielten wir Rosenberg in die Karten, nun hatte unser Gast ein Übergewicht. Trotzdem hatten wir super Konterchancen, die wir leider nicht nutzten. Ein Unentschieden wäre meiner Ansicht nach gegen eine top Mannschaft verdient gewesen." TuS-Spielertrainer Dennis Kramer: "Luhe-Wildenau hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Es war die erwartet aggressive junge Truppe, die vor allem in der ersten Hälfte ihr Spiel gut auf den Platz bekommen hat und nicht unverdient in Führung ging. Gegen Ende der ersten Hälfte sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben dann auch noch den wichtigen Ausgleich erzielt. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns besser eingestellt und waren dann auch die bestimmende Mannschaft. Der Platzverweis gab uns dann mehr Räume, so dass wir uns mehrere Möglichkeiten erspielten. Dass es dann in der 92. Minute klappt macht, es dann zu einem besonderen, aber letztendlich - gemessen an der zweiten Hälfte - verdienten Sieg. Kompliment an unsere Mannschaft, bis zum Ende alles investiert zu haben, Kompliment aber auch an einen sehr starken Gegner!" Tore: 1:0 Enrico Kellner (32.), 1:1 Jonas Dotzler (41.), 1:2 Lukas Kokott (90.+2) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Matteo Grimaldi (SCL/68.)

Eine Halbzeit Lang hielt die SpVgg ihren Kasten sauber, was auch einer herausragenden Leistung ihres Schlussmanns Ramm zu verdanken war. Ein Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn ließ die Gäste dann schon in Richtung Siegerstraße blicken, wenngleich sich die Heimelf nach dem Anschlußtreffer noch einmal aufbäumte. Der dritte Treffer des FCE sollte für die Lang-Elf dann den entscheidenden Rückschlag bedeuten. SpVgg-Spielertrainer Moritz Lang: "Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel und hatten zwei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Unser bester Mann, Julian Ramm, hat uns mit seinen Paraden sehr gut im Spiel gehalten. Leider haben wir Edelsfeld in der zweiten Halbzeit zu viel Platz gelassen und konnten die Gegentore dadurch nicht verhindern. Nach dem 2:1 hatten wir nochmal eine gute Drangphase. Leider war das 3:1 dann der Knockout. Wir werden das Spiel in dieser Woche analysieren, um unsere Fehler zu minimieren und es nächste Woche gegen Hirschau besser zu machen. Dann wollen wir wieder alles geben und etwas Zählbares mitnehmen." Gästecoach Martin Dehling: "Großes Lob an meine Mannschaft, die nach dem Highlight-Spiel von letzter Woche von Beginn an wieder fokussiert zu Werke gegangen ist. Auf dem schwierigen Geläuf spielten wir uns immer wieder Chancen heraus. Dass dieses Spiel nicht schon in der ersten Hälfte entschieden war, lag an unserer Chancenverwertung und dem stark haltenden Keeper der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt konnten wir unsere Chancen aber verwerten und kamen letztendlich zu einem nie gefährdeten Sieg gegen die nie aufsteckenden Gastgeber."

Tore: 0:1 und 0:2 Fabian Spies (48./53.), 1:2 Sebastian Gmeiner (62.), 1:3 Sebastian Graf (78.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 80

Tiefes, erleichtertes Durchatmen beim TSV und seinen Fans nach dem deutlichen Heimsieg, der die ersten Punkte in der neuen Saison bescherte und zudem das Selbstbewußtsein stärkte. Dabei stand der zuletzt so gebeutelten Heimelf in bestimmten Situationen auch das notwendige Glück zur Seite, beispielsweise bei einigen guten Chancen für den Gast, der diese allesamt liegen ließ. Auf der anderen Seite war der nach einer Viertelstunde schon erarbeitete 3:0-Vorsprung eine Grundlage dafür, dass man am Ende den ersten vollen Ertrag einfahren durfte. Beide Seiten fassen die Geschehnisse der exakt 90 Spielminuten noch einmal aus ihrer Sicht zusammen: TSV-Coach Alex Heldrich: "Heute ist im Gegensatz zu den Vorwochen alles für uns und alles gegen Hirschau gelaufen. Mit der ersten Aktion des Spiels gingen wir 1:0 in Front. Der Gegner, der ebenso einige wichtige Ausfälle zu verkraften hatte, vergab dann zwei Mal aussichtsreich und verpasste dabei den Ausgleich. Da hatten wir Glück. Mit einem zugesprochenen Elfmeter im Gegenzug und einem schön heraus- und zu Ende gespielten Angriff kurz darauf konnten wir die Führung auf 3:0 ausbauen. Hirschau gab sich aber keineswegs geschlagen und stellte uns vor der Pause noch einmal vor arge Probleme. Dass wir diese Drangphase schadlos überstehen konnten, war dieses Mal der Schlüssel zum Sieg. Nach der Pause wurden wir dann immer sicherer und die Gäste konnten bei hochsommerlichen Temperaturen auch nicht mehr zulegen. So gelangen uns dann noch zwei weitere Tore. Der Sieg war in unserer momentanen Situation natürlich immens wichtig und freut mich ganz besonders für die Jungs, die zuletzt einiges ein- und wegstecken mussten. Den stets fairen Gästen um ihren Coach Andi Meyer wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf nur das Beste!" Gästespielertrainer Andreas Meyer: "Ein 0:5 hört sich natürlich heftig an, aber beim Gegner klappte an diesem Tag auch alles. Wir sind richtig schlecht in das Spiel gekommen. Nach dem 0:1 hatten wir gleich im Gegenzug die Chance auf den Ausgleich, denn wir aber nicht machten. Danach traf Königstein innerhalb kurzer Zeit nochmal doppelt, sodass es nach 20 Minuten 0:3 stand. Bis zu Halbzeit erspielten wir uns Chancen für einen Anschlusstreffer, welche wir allesamt nicht nutzen konnten. Mit dem vierten Gegentor war das Spiel dann entschieden. Glückwunsch an Königstein zum Sieg, welcher aber meiner Meinung nach etwas zu hoch ausfiel." Tore: 1:0 Simon Lederer (1.), 2:0 Jakob Guttenberger (13./Strafstoß), 3:0 Leon Gebhard (17.), 4:0 Joshua Speigl (57.), 5:0 Michael Pirner (82.) - Schiedsrichter: Emilia Tischer - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Rot für Kenan Alyoussef Almohammad (Hirschau/79.)

Dreier Nummer 3 eingefahren, mit diesem verdienten Heimsieg kehrte der SVS in die Erfolgsspur zurück und behauptete damit seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Gestützt auf eine einen guten Job verrichtende Defensive setzten die Hausherren gegen über weite Strecken enttäuschende Garnisonsstädter einen frühen und einen späten Nadelstich zum nie gefährdeten 2:0-Sieg. Nach dem überzeugenden 5:2 gegen Ursensollen boten die Gäste hingegen eine unerklärlich schwache Vorstellung. SVS-Spielercoach Alex Greger: "Unser Matchplan ging heute voll auf. Kompliment an die Mannschaft für eine geschlossene Mannschaftsleistung, die uns den Sieg beschert hat. Wir standen kompakt und haben es dem Gegner sehr schwer gemacht. Vilseck hatte zwar mehr Ballbesitz und war optisch überlegen, ohne uns aber vor große Probleme zu stellen. Das einzig Negative ist, dass wir leider zwei Verletzte zu beklagen haben." Gästespielercoach Tobias Graßler: "In einer schwachen Kreisligapartie standen wir uns heute selbst im Weg. Diese Leistung bleibt ein Rätsel und ist absolut inakzeptabel. Der Gastgeber aus Schmidmühlen nutzte einfachste Mittel und ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz." Tore: 1:0 Daniel Fochtner (7.), 2:0 Lukas Härtl (80.) - Schiedsrichter: Walter Menzel - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Alexander Graf (89.) und Galdino Mendes Junior (90.+1/beide Schmidmühlen).

Auch wenn es am Ende nur zu einem Punkt reichte, der Gastgeber wird sich über das spät markierte 1:1 sicherlich mehr freuen, als die Gäste, die weite Teile des Spiels bestimmten, im letzten Drittel jedoch Kaltschnäuzigkeit und Präzision vermissen liessen. Nach einem vergebenen "Brett" der Heimelf legten die Gäste dann das 1:0 vor, spielten danach einige gute Kontermöglichkeiten aber nicht gut zu Ende, um den Knockout zu setzen. Die Strafe hierfür folgte in der Nachspielzeit. DJK-Spielertrainer Tom Kotzbauer: "Uns war bewusst, dass es ein extrem schweres Spiel wird. Nach einer guten Anfangsphase wurde TraPo immer stärker und hatte über das gesamte Spiel mehr Spielanteile. Wir haben aber richtig gut dagegengehalten und uns selbst Chancen erspielt. Das 1:0 müssen wir eigentlich machen und kassieren fast im Gegenzug ein vermeidbares Gegentor. Umso wichtiger war, dass wir kurz vor Schluss noch zurückgekommen sind und uns für unseren starken Einsatz belohnt haben. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden, auf das die Mannschaft stolz sein kann." Andreas Schinhammer, Sportlicher Leiter der Gäste: "Wir sind sehr enttäuscht, dass wir in Ursensollen nur einen Punkt mitgenommen haben. Unser Trainer musste sich wieder auf einigen Positionen etwas einfallen lassen, hat die Mannschaft gut eingestellt und wir hatten wenige Probleme die langen Bälle zu verteidigen. Offensiv kamen wir immer in gefährliche Situationen, konnten aber wenig abschliessen oder waren da zu ungenau. Wir haben sehr viel investiert und versucht, auf dem schlechten Platz Fussball zu spielen, das war leider nur bedingt möglich. Folglich entstand nach einen Querschläger durch Platzfehler die beste Torchance des Spiels, als beim Stand von 0:0 ein Ursensollener frei aus 20 Metern aufs Tor zulief und den Ball über das Tor jagte. Nach dem 0:1 von Kopf haben wir ein paar aussichtsreiche Kontermöglichkeiten nicht verwerten können und so mussten wir in der Nachspielzeit durch ein vermeidbares Tor noch den Ausgleich schlucken." Tore: 0:1 Benedikt Kopf (68.), 1:1 Fabian Meier (90.+2) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 100

Am Ende stand beim Gastspiel des 1. FC Rieden in Freudenberg ein leistungsgerechtes 1:1 auf der Anzeigetafel. Die Vilstaler hatten den besseren Start und kontrollierten das Spielgeschehen, ohne sich aber zwingende Tormöglichkeiten zu erspielen. Die erste Großchance gehörte den Gastgebern in der 16. Minute, als Riedens Keeper Georg Haak mit Fußabwehr gegen Fabian Göbl glänzend parierte. Nach exakt 30 Minuten war es derselbe Spieler, der zum 1:0 für die Platzherren einschoss. Riedens Antwort folgte keine Minute später. Bastian Härtl setzte sich auf der linken Seite glänzend durch, sein Abschluss wurde von Leon Freller noch ins eigene Tor befördert. Nach dem Seitenwechsel scheiterten zuerst Jonas Hofrichter (47.) und Bastian Härtl (48.) für die Gäste, bevor Michael Bischof einen Freistoß für Freudenberg an die Querlatte hämmerte. Die größte Möglichkeit für Rieden, in Führung zu gehen, verpassten die beiden eingewechselten Tobias Eichermüller und Maximilian Nimsch (61.), die beide eine Freistoßhereingabe nicht im gegnerischen Kasten unterbringen konnten. Vier Minuten später verhinderte Riedens Torwart Georg Haak mit einer Glanztat die erneute Führung der Gastgeber. Tim Vögele war es auf der anderen Seite, der den SVF-Schlussmann Lukas Ries in der 76. Minute zu einer sehenswerten Parade zwang. Glück für die Studrucker-Elf in der 89. Minute, als ein abgefälschter Ball vom Innenpfosten in die Arme des Riedener Keepers sprang. Aufregung in der Nachspielzeit, als der ebenfalls eingewechselte Majd Allhasweh (FCR) im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Pfiff von Referee aber ausblieb. In einer teilweise ruppigen Partie mit insgesamt 10 gelben Karten auf beiden Seiten schmerzt beim 1. FC Rieden besonders, dass Michael Fleischmann (21.) und Markus Morten (62.) verletzungsbedingt vorzeitig die Partie beenden mussten. Es bleibt zu hoffen, dass beide bald wieder spielen können. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR). FCR-Coach Timo Studtrucker: "Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis, weil wir mehr in der Hand gehabt hätten, denn wir hatten die klareren Torchancen. Klar hatten wir auch Glück bei Pfosten und Latte, aber wir waren in meinen Augen die agilere Mannschaft, die eine bessere Spielanlage hatte, mehr vom Spiel hatte und sich gut aus der Affäre zog gegen einen sehr hart spielenden Gegner. In einer robust geführten Partie hätte der Schiedsrichter viel früher durchgreifen müssen, ich habe nun zwei Langzeitverletzte vermutlich, zudem muss er kurz vor Schluß einfach einen Strafstoß geben, wo mein Spieler klar am Trikot runtergerissen wird. Da haben wir momentan einfach nicht das Glück auf unserer Seite bei solchen Entscheidungen. Wir treten in der Tabelle ein wenig auf der Stelle, doch kommen jetzt zwei Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, von dem her denke ich, werden wir unsere Punkte holen und dann auch wieder etwas nach oben kommen." Michael Roith, spielender Co-Trainer des SVF: "Das Spiel gegen Rieden startete recht zögerlich. Wir überließen Rieden den Ball und versuchten über schnelles Umschalten gefährlich zu werden. Dadurch entstanden in der ersten Halbzeit ein paar Chancen auf beiden Seiten, allerdings nichts allzu Zwingendes. Durch eine Standardsituation gingen wir dann nicht unverdient in Führung. Allerdings schafften wir es dann direkt danach, den Ball im eigenen Spielaufbau zu verlieren und kassierten quasi prompt das Gegentor. Somit ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Pause. Die zweite Halbzeit hatte dann wenig mit ansehnlichem Fußball zu tun, es wurde nur noch gekämpft und es wurde immer hitziger. Das Spiel litt unter ständigen Spielunterbrechungen. Leider hat auch die insgesamt etwas unglückliche Schiedsrichterleistung maßgeblich dazu beigetragen. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, bei dem keiner den späten Lucky Punch erzielen konnte." Tore: 1:0 Fabian Göbl (30.) 1:1 Bastian Härtl (31.) - Schiedsrichter: Nico Wiehrl - Zuschauer: 100