Ensdorf und Neukirchen lassen wertvolle Punkte liegen

Steigen wir auf der Tabellenleiter hinab bis in den Keller. Dort wurde die Aufholjagd des TuS Rosenberg II nach zwei Dreiern in Folge gestoppt, setzte es doch für die Kokott-Truppe (12./18) eine 0:1-Niederlage gegen den SV Schmidmühlen II (9./25). So treten die Hüttenstädter auf dem Relegationsplatz auf der Stelle, mit zwei Punkten Abstand auf Kauerhof und deren drei auf Kümmersbruck bleibt das rettende Ufer jedoch in greifbarer Nähe. Für die beiden Schlußlichter Inter Bergsteig II (14./12 - 2:3 in Etzelwang) und die Raigeringer Panduren (13./14) zieht sich die Schlinge immer mehr zu.

Die Hoffnung der Hüttenstädter, mit einem weiteren Dreier die Abstiegszone endlich zu verlassen, erfüllte sich nicht, da sie ihre Dominanz nicht in Zählbares umwandeln konnten. Die Gäste dagegen agierten effektiv und setzten den Lucky Punch, der ihnen wohl schon das Tocket für eine nächste Kreisklassensaison sichert. Der TuS hingegen steckt weiterhin im nervenaufreibenden Abstiegskampf.

"Eine sehr bittere und unnötige Niederlage für uns. Wir hatten mehr Spielanteile und Torraumszenen, aber waren leider im Abschluss zu harmlos. So erzielte der SV mit der einzigen Torchance den Siegtreffer. Das Team hat alles gegeben und wir sind bis zum Schluss angerannt, doch sollten wir für die gute Leistung nicht belohnt werden. Gratulation an den SV, der dadurch den Klassenerhalt wohl gesichert hat", sagte TuS-Coach Frank Kokott.

"In der ersten Halbzeit war es von beiden Seiten ein offenes Spiel mit einem Pfostenschuss des Gegners. Aufgrund des Spielverlaufs glaube ich aber, dass wir nicht unverdient in der 33. Minute in Führung gegangen sind. Uns war bewusst, dass der Gegner nach der Pause mit aller Macht auf den Ausgleich drängen würde. Mit unglaublicher Leidenschaft verteidigten meine Jungs den knappen Vorsprung und fuhren einen Dreier ein. Ein Lob an den unaufgeregt gut leitenden Schiri in einer für beide Mannschaften wichtigen Partie", so Hans Flierl, Chefanweiser beim SVS.

Tor: 0:1 Tobias Respondek (33.) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 45