Ensdorf setzt auf Kontinuität: Chefcoach Oliver Eckl verlängert

DJK-Fußballboss Stefan Trager (links) verlängerte den Vertrag mit seinen Chefcoaches Oliver Eckl (Mitte) und Martin Edenharter per Handschlag. – Foto: DJK Ensdorf

In den bisherigen Vorbereitungsspielen gewann die DJK 2:1 gegen den SV Haselbach und trennte sich 2:2 vom TSV Brunn. Die weiteren Gegner heißen FC Edelsfeld und TSV Kareth-Lappersdorf II, bevor es am 22. März im Heimspiel gegen Germania Amberg wieder um Punkte geht. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, nutzten die Verantwortlichen derweil die auf die Zielgerade einbiegende Winterpause, um schon die Weichen für die neue Saison zu stellen und trafen dabei wichtige Personalentscheidungen. So wurde der Vertrag mit Trainer Oliver Eckl (45) per Handschlag um ein weiteres Jahr verlängert. „Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat der Übungsleiter mit der Mannschaft in der Vorsaison einen guten Mittelplatz erreicht und die jungen Spieler weiterentwickelt, sodass man in dieser Punkterunde ganz vorne mitspielen kann“, lobt Spartenleiter Stefan Trager die Arbeit und das Engagement des Trainers.



B-Lizenzinhaber Eckl, der schon bei einigen Vereinen in Amberg und Umgebung gespielt beziehungsweise diese betreut hat, kam 2022 zu Saisonbeginn vom SV Köfering, mit dem er den Aufstieg in die höchste Liga des Spielkreises geschafft hatte, nach Ensdorf. In Ensdorf stellte er sich der Herausforderung, nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einen personellem Umbruch bei der DJK mit zu gestalten und die verjüngte Elf an die neue Umgebung Kreisliga zu gewöhnen. Nach einem 7. Platz im ersten Jahr eine Etage tiefer konnte er im Folgejahr einen weiteren Abstieg nicht verhindern. Oliver Eckl steckte den Kopf allerdings nicht in den Sand, ging weiter hochmotiviert ans Werk und erreichte in der vergangenen Saison mit seinem Team einen guten 5. Tabellenrang in der Südstaffel der Kreisklasse. In dieser Spielzeit spielt die Vilstalelf mit dem Topfavoriten „Trapo“ quasi in einer eigenen Liga und ist dem Verfolgerfeld schon weit enteilt. Die durchwegs positive Entwicklung unter Eckls Regie veranlasste die Verantwortlichen nun, die Zusammenarbeit mit ihm für ein weiteres Jahr fortzusetzen.



