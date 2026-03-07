 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ensdorf setzt auf Kontinuität: Chefcoach Oliver Eckl verlängert

Bei der Vilstalelf ist man mit der Arbeit des Übungsleiters sehr zufrieden und bindet ihn für ein weiteres Jahr +++ Auch „Co" Grabinger und Reservecoach Edenharter bleiben an Bord

von Werner Schaupert · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
DJK-Fußballboss Stefan Trager (links) verlängerte den Vertrag mit seinen Chefcoaches Oliver Eckl (Mitte) und Martin Edenharter per Handschlag.
DJK-Fußballboss Stefan Trager (links) verlängerte den Vertrag mit seinen Chefcoaches Oliver Eckl (Mitte) und Martin Edenharter per Handschlag. – Foto: DJK Ensdorf

Wie bei allen anderen Mannschaften der Kreisklasse Süd Amberg/Weiden, läuft auch bei der DJK Ensdorf die Vorbereitung auf die Restrückrunde, um gut gerüstet in die entscheidende Phase der Saison zu gehen. Nachdem man bei einem Spiel mehr gegenüber Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht punktgleich mit diesem die Liga anführt und einen komfortablen Vorsprung vor den Verfolgern hat, geht es für die Vilstaler darum, diese gute Ausgangsposition zu behaupten. Abseits des Platzes wurden in der Zwischenzeit wichtige Personalentscheidungen getroffen.

In den bisherigen Vorbereitungsspielen gewann die DJK 2:1 gegen den SV Haselbach und trennte sich 2:2 vom TSV Brunn. Die weiteren Gegner heißen FC Edelsfeld und TSV Kareth-Lappersdorf II, bevor es am 22. März im Heimspiel gegen Germania Amberg wieder um Punkte geht. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, nutzten die Verantwortlichen derweil die auf die Zielgerade einbiegende Winterpause, um schon die Weichen für die neue Saison zu stellen und trafen dabei wichtige Personalentscheidungen. So wurde der Vertrag mit Trainer Oliver Eckl (45) per Handschlag um ein weiteres Jahr verlängert. „Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat der Übungsleiter mit der Mannschaft in der Vorsaison einen guten Mittelplatz erreicht und die jungen Spieler weiterentwickelt, sodass man in dieser Punkterunde ganz vorne mitspielen kann“, lobt Spartenleiter Stefan Trager die Arbeit und das Engagement des Trainers.

B-Lizenzinhaber Eckl, der schon bei einigen Vereinen in Amberg und Umgebung gespielt beziehungsweise diese betreut hat, kam 2022 zu Saisonbeginn vom SV Köfering, mit dem er den Aufstieg in die höchste Liga des Spielkreises geschafft hatte, nach Ensdorf. In Ensdorf stellte er sich der Herausforderung, nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einen personellem Umbruch bei der DJK mit zu gestalten und die verjüngte Elf an die neue Umgebung Kreisliga zu gewöhnen. Nach einem 7. Platz im ersten Jahr eine Etage tiefer konnte er im Folgejahr einen weiteren Abstieg nicht verhindern. Oliver Eckl steckte den Kopf allerdings nicht in den Sand, ging weiter hochmotiviert ans Werk und erreichte in der vergangenen Saison mit seinem Team einen guten 5. Tabellenrang in der Südstaffel der Kreisklasse. In dieser Spielzeit spielt die Vilstalelf mit dem Topfavoriten „Trapo“ quasi in einer eigenen Liga und ist dem Verfolgerfeld schon weit enteilt. Die durchwegs positive Entwicklung unter Eckls Regie veranlasste die Verantwortlichen nun, die Zusammenarbeit mit ihm für ein weiteres Jahr fortzusetzen.

Oliver Eckl selbst fühlt sich aus vielerlei Gründen in Ensdorf sehr wohl und sieht dem Kommenden mit Vorfreude entgegen, wie er gegenüber FuPa erklärt: „Es freut mich, dass ich weiterhin ein Bestandteil des Vereins und der Mannschaft sein kann. In den letzten Spielzeiten haben wir sehr viel erlebt, nicht nur sportlich gute Zeiten. Trotzdem hat mir der Verein das Vertrauen geschenkt. Aktuell können wir sportlich überzeugen. Der Fußball, den wir spielen, ist geprägt durch gutes Offensivspiel und dem Kreieren vieler Torchancen und setzen dabei auch spielerische Akzente. Trotzdem können wir meine Ansätze, gut und sicher gegen den Ball zu verteidigen, mit ins Spiel bringen. Zudem herrscht eine tolle Stimmung im Team. Kameradschaft, Fairness und den Spaß am Sport bringen wir hier zusammen, was es äußerst angenehm macht, bei der DJK zu arbeiten.“

Nicht nur auf der Position des Cheftrainers, auch beim übrigen „Staff“ der DJK-Herrenteams herrscht Kontinuität: Auch der spielende Co-Trainer Stefan Grabinger (31) wird dieses Amt weiter ausüben, genau wie Martin Edenharter (36) als Coach der zweiten Mannschaft, die in der A-Klasse eine gute Rolle spielt. Da auch die Betreuer Sebastian Kölbl, Felix Weiss und Markus Roppert, sowie der größte Teil des Spielerkaders für die neue Saison zugesagt haben, geht man bei der DJK mit Zuversicht in die Restrunde und die Saison 2026/27 – unabhängig davon, ob in der Kreisklasse oder Kreisliga.