Ensdorf schlägt Loderhof zum Auftakt

Gleich in den Anfangsminuten zeigte sich das erwartete Bild der Partie. Ensdorf suchte gleich von Anfang an den Weg nach vorne und drückte den Neuling aus der Herzogstadt in die eigene Hälfte. Jonas Reinwald köpfte nach 10 Minuten zur verdienten Führung ein. Das war ein Wachmacher für die Gäste die nun auch besser ins Spiel kamen. Lukas Maul ließ in der 16. Spielminute einen strammen Distanzschuss zum 1:1 los. Ensdorf zeigte immer wieder seine fußballerische Klasse im Konter- und Offensivspiel. Eine Fahrlässigkeit der Hintermannschaft des SVL bestrafte Julian Trager mit dem 2:1 (25.). Durch einen sehr gut gespielten Angriff konnten die Hausherren die Führung noch vor der Pause durch Maximilian Metz auf ein 3:1 ausbauen. (35.) So ging es auch durchaus verdient in die Pause.



Nach der Halbzeit zeigte sich der Aufsteiger deutlich griffiger und aktiver. Per Doppelschlag durch Moritz Zellerer (50.) und Oktay Türksever (53.) schafften es die Gäste innerhalb weniger Minuten das Spiel auszugleichen. Ab da an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in der beide Mannschaften die Chance hatten die Partie auf ihre Seite zu ziehen. In der 61. Minute kam Ensdorf durch Jonas Roidl zur erneuten Führung. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel deutlich umkämpfter. Der SVL investierte nochmal alles um am Ende zumindest einen Punkt aus dem Vilstal mitzunehmen. Oliver Harsch-Hausmann vereitelte kurz vor Schluss per gehaltenen Elfmeter von Julian Trager die Entscheidung.

Unterm Strich kann sich der SV Loderhof nichts vorwerfen lassen. Sie konnten einer starken Ensdorfer Mannschaft über lange Zeit Paroli bieten und braucht sich in der neuen Liga auch nicht verstecken. Ein Punkt wäre am Ende des Tages durchaus verdient gewesen.