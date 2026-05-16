Ensdorf befördert Kirchenthumbach in die Kreisklasse

Routinier Julian Trager (rechts) brachte die DJK Ensdorf kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. – Foto: Jonas Löffler

Relegation zur Kreisliga







Es war ein verdienter Sieg der Ensdorfer in einem intensiven, hart geführten Relegationsspiel. Generell hatten die Klassentieferen mehr Spielanteile. Eine relativ offene erste Halbzeit endete ohne Tore. Pech hatte Kirchenthumbach, dass der Pressschlag zwischen Stürmer Nico Mühlbauer und dem DJK-Ensdorf auf dem Dach des Tores landete (5.). Die Mehrzahl an Torchancen verzeichnete jedoch Ensdorf, das zunächst aber keine verwerten konnte. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Julian Trager brachte den Kreisklassen-Vize auf Vorlage von Sturmkollege Sebastian Hummel in Führung (48.). Nur drei Minute später erhöhte Hummel selbst auf 2:0. Beiden Toren waren individuelle Fehler des SCK vorausgegangen. Nico Mühlbauer (56.) brachte „Dumba“ nach einem Konter wieder auf ein Tor heran, ehe Hummel mit seinem zweiten Treffer (66.) nach einer Flanke von der linken Seite den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. In der Schlussphase wurde es emotionaler und hektischer. Weitere Tore sollten aber nicht mehr fallen.



Ensdorfs Übungsleiter Oliver Eckl resümierte: „Trotz der Bemühungen des nie aufgebenden Gegners war's ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel gemacht und dabei auch Chancen kreiert, die allerdings allesamt vergeben wurden. Man darf aber nicht vergessen, dass der tiefstehende Gegner zu seinen Nadelstichen kam. In der zweiten Halbzeit kamen wir wie die Feuerwehr aus der Kabine. Nach unserem Tor zum 3:1 gab sich Kirchenthumbach zu keiner Zeit auf. Gute Verteidigung und etwas Pech beim Abschluss verhindert ein erneutes Tor des Gegners. Somit gehen wir verdient eine Runde weiter. Danke an die zahlreichen Zuschauer, die dieses Spiel zu einem Besonderen werden haben lassen. Kompliment an mein Team und wir freuen uns jetzt auf den nächsten Gegner. Leider haben wir mit Jonas Reinwald, der sich beim Aufwärmen schwer verletzte, einen tollen Spieler für die Relegationsrunde verloren. Die besten Genesungswünsche!“





Relegation zur Kreisklasse



