Ensar Celebi wird vom 1. FC Bocholt in die Oberliga verliehen

Ensar Celebi wechselt per Leihbasis in die Oberliga. – Foto: Monika Gajdzik

In jungen Jahren konnte Ensar Celebi bereits für den KFC Uerdingen und den 1. FC Bocholt, seinem aktuellem Stammverein, erste Erfahrungen in der Regionalliga West sammeln. Da der 19-Jährige kurzfristig es allerdings recht schwer haben würde, auf regelmäßige Spielpraxis bei den Schwatten zu kommen, wird über ein Jahr in die Oberliga Westfalen zum SV Schermbeck ausgeliehen.

Primär kam Celebi mit elf Einsätzen in der Vorsaison noch in der U19 der Bocholter zum Einsatz. Für die erste Mannschaft sammelte der zentrale Mittelfeldspieler insgesamt vier Pflichtspieleinsätze - allesamt jedoch nur als Teilzeitkraft.

Auch Neu-Coach Guerino Capretti setzt offenbar nicht auf Celebi. Mit einer ordentlichen Oberliga-Saison könnte er sich allerdings schnell wieder ins Rampenlicht spielen.