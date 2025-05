Enrico Berneking wird neuer Trainer beim FC Ostereistedt/Rhade

Statt Frauen-Landesliga trainiert Berneking künftig in der 1. Kreisklasse Nord Rotenburg. Seinen Abschied hatte der Coach schon vor einigen Wochen angekündigt und doch blieb noch ein wenig Resthoffnung auf einen Verbleib Bernekings in Scharmbeckstotel.

"Wir freuen uns riesig, dass wir so einen erfahrenen und engagierten Trainer für unseren Verein gewinnen konnten. Aber jetzt ist auch die Mannschaft in der Pflicht, dem neuen Coach den Einstieg bei uns so einfach wie möglich zu machen.", teilte Andreas Kierath vom FC Ostereistedt/Rhade auf Social Media mit. Der Mannschaft stellte er sich bereits am Sonntag vor.

Berneking war zuvor unter anderem bei Blau Weiss Bornreihe II, TSV Neu St.Jürgen, SC Borgfeld U19, VSK Osterholz-Scharmbeck und beim TSV Sankt Jürgen tätig. Nun folgt der Wechsel in den Landkreis Rotenburg.