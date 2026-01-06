»Enormer Verlust«: FC Amberg ab Sommer ohne Torjäger Witzel

Der FC Amberg muss ab Sommer ohne seinen Top-Angreifer Maximilian Witzel auskommen. Aufgrund anhaltender Probleme am Sprunggelenk hat sich der 29-Jährige entschieden, zur neuen Saison fußballerisch kürzer zu treten und den aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Nord zu verlassen. Ein Ende vom Fußballspielen bedeutet das aber nicht. Nach dieser Saison wird sich Witzel, der in der laufenden Runde bisher zehn Treffer erzielte und damit bester Torschütze des FCA ist, einem Verein im Kreisbereich als Spielertrainer anschließen. Sein neuer Klub wurde noch nicht bekanntgegeben.

„Das ist keine Entscheidung gegen den FCA, sondern für meine Gesundheit. Der FCA war fünf Jahre mein Zuhause. Ich habe jede Minute hier genossen – die Menschen, das Team, die Zeit. Ich gehe mit Stolz und vielen Erinnerungen“, betont Witzel in einem Instagram-Beitrag des FC Amberg. Vor seinem Abschied hat er noch ein großes Ziel vor Augen: „Jetzt will ich mich mit dem Wiederaufstieg verabschieden.“



Am Schanzl bedauert man die Entscheidung des Stürmers, der in der abgelaufenen Landesliga-Saison kurzzeitig als Spielertrainer einsprang: „Wir verlieren Mäx schweren Herzens. Fünf Jahre voller Einsatz, Tore und Verantwortung – sportlich wie menschlich ist das ein enormer Verlust. Wir wünschen ihm nur das Beste“, so der sportliche Leiter Roman Reinhardt.



Der Neukirchener wechselte zur Saison 2021/22 von seinem Heimatverein 1. FC Neukirchen zum FC Amberg. Bis dato absolvierte er 106 Punktspiele im schwarzgelben Trikot, 79 davon in der Landesliga Mitte. Dabei gelangen Witzel immerhin 46 Tore. Nach fünf Jahren heißt es am Saisonende Abschied nehmen. „Mäx prägte die letzten Jahre sportlich wie menschlich: als Führungsspieler, Torjäger, Identifikationsfigur – und in einer schwierigen Phase sogar kurzzeitig als Spielertrainer“, schreibt der FCA. Bis Mai wird Witzel nochmal Vollgas geben für die Amberger, damit es mit der Rückkehr in die Landesliga klappt.