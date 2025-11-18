Enorm wichtiger Heimsieg am Sportgala-Wochenende

Am vergangenen Samstag feierte die Staiger Landesligamannschaft neben zwei gelungenen Auftritten bei der Sportgala auch einen enorm wichtigen Heimdreier gegen den FV Biberach. Auf dem tiefen Geläuf im Staiger Fußballpark kamen die Staiger Fußballer zunächst besser in die Partie, ohne allerdings die letzte Gefahr in Tornähe auszustrahlen. Zweikämpfe und lange Bälle prägten die erste Hälfte in einem Spiel, dessen Wichtigkeit beiden Mannschaften durchaus bewusst war. Der spielerische Glanz war an diesem Tag sicherlich nicht der maßgebliche Schlüssel zum Erfolg, eher der absolute Siegeswille und die Robustheit im Spiel gegen den Ball. Leistungsgerecht wurde deswegen beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt. Der zweite Spielabschnitt startete dann ganz nach dem Geschmack der Staiger Anhängerschaft: Julian Rauner drang in den Sechzehner und wurde regelwidrig zu Fall gebracht, sodass dem sehr gut leitenden Schiedsrichter Stefan Fimpel nichts anderes übrigblieb, als auf den Punkt zu zeigen. Routinier Manuel Illenberger nahm sich der Verantwortung an und verwandelte sicher zur SCS-Führung. Eine Viertelstunde später erhöhte der Sportclub gar auf 2:0. Oli Bischof setzte zum Solo an und bediente mustergültig Julian Rauner, der den Gäste-Keeper umkurvte und aus spitzem Winkel zur 2-Tore-Führung traf. Anschließend versuchte es Biberach zwar mit dem Mute der Verzweiflung, kam aber nicht zum gewünschten Torerfolg. Die wenigen Chancen wurden allesamt bravourös vom derzeit in Topform befindenden Manuel Fetzer im Staiger Tor vereitelt. Auch wurde der Spielfluss zusehends durch zahlreiche Unterbrechungen gestört, sodass für unsere Staiger nichts mehr anbrannte und ein wichtiger Dreier unter Dach und Fach war. Diese reife Teamleistung sollte Rückenwind für die kommenden Wochen bis zu Winterpause geben, um auch an den verbleibenden Spieltagen erfolgreich zu sein.