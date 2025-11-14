»Enorm wichtige Partie«: Vorschau 11. Spieltag

Der letzte Spieltag der Hinrunde steht bevor und bietet zum Abschluss einen echten Kracher. Frauenbiburg hat sich die Herbstmeisterschaft schon so gut wie gesichert und trifft nun zuhause auf den direkten Verfolger aus Thenried. Die Kirchbergerinnen empfangen zeitgleich den SC Biberbach, während Ruderting auf Überacker trifft. Am Sonntag stehen die Alburgerinnen schließlich noch dem Bayernliga-Absteiger Amicitia München gegenüber.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Klar, es ist ein Topspiel zum Jahresende. Dennoch geht es für uns, wie schon die gesamte Saison über, in erster Linie darum, unsere eigene Stärke, unsere Power und unsere Leistungsfähigkeit auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen auf einen Sieg. Gleichzeitig sind wir uns jedoch der Qualitäten und Stärken von Thenried absolut bewusst.“
Karin Friedrich (SV Kirchberg i. Wald): „Bis auf Stephie Mejstrik sind alle an Bord. Wir machen vorne einfach die Tore und dann gehen wir mit einem Sieg in die Winterpause!“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Im letzten Spiel vor der Winterpause wollen wir gegen den SV Überacker die gute Form bestätigen. Nach dem 2:0 gegen Thenried und dem 0:0 im Derby in Kirchberg soll zum Abschluss noch einmal ein Sieg her. Fehlen wird uns Torfrau Veronika Prechtl wegen eines Haarrisses an der Nase.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es steht eine enorm wichtige Partie gegen einen direkten Konkurrenten an, der in dieser Saison bereits seine starken Offensivqualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir wollen aus einer stabilen Defensive heraus erneut eine gute Leistung zeigen und hoffen natürlich, dass wir an die Performance vom vergangenen Wochenende anknüpfen können, damit die drei Punkte, die wir dort geholt haben, auch etwas wert sind.“