»Enorm wichtige Partie«: Vorschau 11. Spieltag

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Klar, es ist ein Topspiel zum Jahresende. Dennoch geht es für uns, wie schon die gesamte Saison über, in erster Linie darum, unsere eigene Stärke, unsere Power und unsere Leistungsfähigkeit auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen auf einen Sieg. Gleichzeitig sind wir uns jedoch der Qualitäten und Stärken von Thenried absolut bewusst.“