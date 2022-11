Ennerich rettet Remis kurz vor Schluss

SC Ennerich - TuS Linter 2:2 (1:1): Linter ging in einer ausgeglichenen Partie durch zwei Standards von Daniel Martin zweimal in Führung, doch Ennerich hatte jeweils die richtige Antwort parat. So stand am Ende ein gerechtes Remis. - Tore: 0:1 Daniel Martin (24., Foulelfmeter), 1:1 Timo Schlieckriede (40.), 2:1 Daniel Martin (67.), 2:2 Tobias Barfuß (85.).