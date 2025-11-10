Ennepetal mit Befreiungsschlag - Rhynern mit Last-Minute-Sieg

– Foto: Hardy Krebs

Das bis dato nur einmal siegreiche Schlusslicht TuS Ennepetal setzte ein großes Ausrufezeichen und schoss die U21 des SC Verl mit 8:2 ab. „Wir sind viel, hoch und mutig angelaufen und haben uns dafür belohnt. Wir haben gezeigt: Wir leben noch", freute sich TuS-Coach Leon Enzmann. Auch der SV Schermbeck landete beim TSV Victoria Clarholz den zweiten Saisonsieg und brachte eine 3:1-Führung in Unterzahl über die Zeit. Schon die vergangenen drei Gastspiele in Ostwestfalen gingen für den SVS siegreich aus. Dieses Mal stand ein 3:2-Auswärtssieg zu Buche, womit das rettende Ufer, das der FC Eintracht Rheine belegt, wieder in Schlagdistanz ist. „Das war heute für alle sehr anstrengend. Der Platz war sehr tief und schwer zu bespielen. Nach den anstrengenden letzten Wochen war das eine riesige Erleichterung. Mir fällt ein ganz dicker Stein vom Herzen, weil sich meine Mannschaft heute für ihren Aufwand belohnt hat. Wir haben richtigen Männerfußball gespielt und vor allen Dingen in den letzten 20 Minuten wirklich alles gegeben", sagte SVS-Coach Engin Yavuzaslan. Die TSG Sprockhövel schob sich mit dem 4:2-Erfolg bei Türkspor Dortmund an das obere Tabellendrittel heran. Ebenso der DSC Arminia Bielefeld II, der mit fünf Profi-Verstärkungen einen 6:2-Kantersieg bei der SpVgg Vreden einfuhr.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Aufstiegskampf landete der SV Westfalia Rhynern einen 2:1-Last-Minute-Sieg beim SC Preußen Münster II. Joker Wladimir Wagner stach in der fünften Minute der Nachspielzeit und brachte dem Hammer Stadtteilverein Platz 3 ein. Es war ein echter "Lucky Punch", wie auch Westfalia-Coach David Schmidt einräumte: „In Summe muss man sagen, dass uns Münster nach dem Wechsel ein Stück weit überfallen hat und wir hauptsächlich verteidigen mussten. Wir hatten uns mit dem Punkt schon zufriedengegeben. Das wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen. Umso schöner, dass wir das am Ende noch ziehen." Für die Adlerträger war es die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Spielen.

Last but not least trennten sich die SG Finnentrop/Bamenohl und der TuS Hiltrup schiedlich, friedlich mit 1:1 und bleiben im unteren Mittelfeld, wo sich auch die spielfreie SpVgg Erkenschwick aufhält. Die Tabellenspitze hatte sich bereits am Donnerstag geklärt, als die SG Wattenscheid 09 durch einen Last-Minute-Elfer zum 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine den Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz weiter ausgebaut hat. SGW-Coach Christopher Pache war nicht zufrieden: "Mich ärgert, dass meine Mannschaft keine Energie hatte. Aber wir haben gerade das Spielglück und sind sehr schwer zu schlagen."