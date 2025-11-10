Ennepetal mit Befreiungsschlag - Rhynern mit Last-Minute-Sieg

Das bis dato nur einmal siegreiche Schlusslicht TuS Ennepetal setzte ein großes Ausrufezeichen und schoss die U21 des SC Verl mit 8:2 ab. „Wir sind viel, hoch und mutig angelaufen und haben uns dafür belohnt. Wir haben gezeigt: Wir leben noch", freute sich TuS-Coach Leon Enzmann.
Auch der SV Schermbeck landete beim TSV Victoria Clarholz den zweiten Saisonsieg und brachte eine 3:1-Führung in Unterzahl über die Zeit. Schon die vergangenen drei Gastspiele in Ostwestfalen gingen für den SVS siegreich aus. Dieses Mal stand ein 3:2-Auswärtssieg zu Buche, womit das rettende Ufer, das der FC Eintracht Rheine belegt, wieder in Schlagdistanz ist. „Das war heute für alle sehr anstrengend. Der Platz war sehr tief und schwer zu bespielen. Nach den anstrengenden letzten Wochen war das eine riesige Erleichterung. Mir fällt ein ganz dicker Stein vom Herzen, weil sich meine Mannschaft heute für ihren Aufwand belohnt hat. Wir haben richtigen Männerfußball gespielt und vor allen Dingen in den letzten 20 Minuten wirklich alles gegeben", sagte SVS-Coach Engin Yavuzaslan.
Die TSG Sprockhövel schob sich mit dem 4:2-Erfolg bei Türkspor Dortmund an das obere Tabellendrittel heran. Ebenso der DSC Arminia Bielefeld II, der mit fünf Profi-Verstärkungen einen 6:2-Kantersieg bei der SpVgg Vreden einfuhr.
Im Aufstiegskampf landete der SV Westfalia Rhynern einen 2:1-Last-Minute-Sieg beim SC Preußen Münster II. Joker Wladimir Wagner stach in der fünften Minute der Nachspielzeit und brachte dem Hammer Stadtteilverein Platz 3 ein. Es war ein echter "Lucky Punch", wie auch Westfalia-Coach David Schmidt einräumte: „In Summe muss man sagen, dass uns Münster nach dem Wechsel ein Stück weit überfallen hat und wir hauptsächlich verteidigen mussten. Wir hatten uns mit dem Punkt schon zufriedengegeben. Das wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen. Umso schöner, dass wir das am Ende noch ziehen." Für die Adlerträger war es die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Spielen.
Last but not least trennten sich die SG Finnentrop/Bamenohl und der TuS Hiltrup schiedlich, friedlich mit 1:1 und bleiben im unteren Mittelfeld, wo sich auch die spielfreie SpVgg Erkenschwick aufhält.
Die Tabellenspitze hatte sich bereits am Donnerstag geklärt, als die SG Wattenscheid 09 durch einen Last-Minute-Elfer zum 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine den Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz weiter ausgebaut hat. SGW-Coach Christopher Pache war nicht zufrieden: "Mich ärgert, dass meine Mannschaft keine Energie hatte. Aber wir haben gerade das Spielglück und sind sehr schwer zu schlagen."
Der SV Lippstadt 08 verteidigte am Samstag Platz 2 durch einen 1:0-Erfolg gegen Verfolger ASC 09 Dortmund. SVL-Trainer Felix Bechtold sagte: „Schon in der ersten Halbzeit sind wir mit der Zeit die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Nach der Pause haben wir dann ein super Spiel gemacht. Ich ziehe den Hut vor der Leistung meines Teams. Für uns war es wichtig, einen Big Player der Liga zu besiegen. Es war ein rundum gelungener Abend."
Ebenfalls am Samstag spielten RW Ahlen und der 1. FC Gievenbeck. Die Münsteraner feierte einen 1:1-Last-Minute-Ausgleich, der die Wersekicker unter Neu-Coach René Lewejohann nun auf den vorletzten Tabellenplatz gespült hat.
Die Partien des 14. Spieltags im Überblick:
SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (80. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 1089
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.).
SV Lippstadt 08 – ASC 09 Dortmund 1:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Max Kamann), Maximilian Franke (65. Nico Alexander Tübing), David Dören (90. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl (76. Simon Kötter), Fatih Ufuk, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho (82. Dustin Plöger), Lars Warschewski, Florian Rausch (59. Lewin Alexander D Hone), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (59. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (70. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 660
Tore: 1:0 Maximilian Franke (44.)
Rot Weiss Ahlen – 1. FC Gievenbeck 1:1
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Mike Pihl (58. Emro Curic), Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares (78. Philimon Tawiah), Fabian Holthaus, Marius Müller (83. Hakan Sezer), Ben Binyamin (83. Erik Heidbrink), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Kevin Freiberger - Trainer: René Lewejohann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (73. Louis Martin), Marvin Holtmann (46. Felix Ritter), Kerolos Makkar (73. Benedikt Fallbrock), Mika Keute (82. Jelke Willem Elferink), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (70. Jonas Tepper), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Bruno Soares (70.), 1:1 Niklas Klinke (90.+1)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (90./1. FC Gievenbeck/)
Victoria Clarholz – SV Schermbeck 2:3
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher (62. Rene Michen) (88. Lazar Kahraman), Julian Linnemann, Marco Pollmann, Sinan Aygün (86. Jonas Ströker), Leon van der Veen (34. Arian Papenfort), Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Nick Flock (68. Julius Max Wiedemann) - Trainer: Christian Lichte
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (82. Ibuki Noguchi), Lennart Bollenberg, Ilias Bouassaria, Miles Grumann (72. Mustafa Gürpinar), Jos Krechting (89. Marlon Baran Feldmann), Marvin Grumann, Eren Özat, Venis Uka (58. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury (65. Shawn Kiyau) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Jamal El Mansoury (7.), 0:2 Eren Özat (23.), 1:2 Nick Flock (62.), 1:3 Christopher Stöhr (70. Foulelfmeter), 2:3 Rene Michen (87.)
Rot: Shawn Kiyau (74./SV Schermbeck/)
SpVgg Vreden – DSC Arminia Bielefeld II 2:6
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp (87. Kilian Daniel Voss), Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping (61. Maximilian Hinkelmann), Martin Sinner (68. Julian Risthaus), Leon Kondring, Anton Heynk (61. Lars Bleker), Nicolas Ostenkötter (76. Matteo Anton Geesink), Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
DSC Arminia Bielefeld II: Leo Oppermann, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye (71. Christopher Rasper), Felix Hagmann (71. Volodymyr Dehtiarov), Suat Fajic (77. Efe Tirpan), Fabiano Krasnic (60. Latif-Bilal Alassane), Julien Kracht, Monti Theiß (84. Obed Ofori), Julian Kania - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Julien Kracht (16.), 0:2 Yoost Diezemann (20.), 1:2 Anton Heynk (25.), 2:2 Kilian Heisterkamp (32.), 2:3 Julien Kracht (58.), 2:4 Latif-Bilal Alassane (68.), 2:5 Kilian Heisterkamp (71. Eigentor), 2:6 Latif-Bilal Alassane (76.)
Türkspor Dortmund – TSG Sprockhövel 2:4
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (73. Joel Westheide), David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (57. Serdar Bingöl), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik (86. Ilyas Khattari), Sezer Toy, Bernad Gllogjani, Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel, Ishak Dogan (72. Jonah Husseck), Deniz Yasar (83. Jason Stevens), Ibrahim Bulut, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (91. Aleksandar Dimitrov), Agon Arifi (87. Alen Cengic), Zakaria Anhari (95. Finlay Sube) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (14.), 1:1 Agon Arifi (30.), 2:1 Oguzhan Kefkir (56.), 2:2 Zakaria Anhari (68.), 2:3 Oussama Anhari (70.), 2:4 Jonah Husseck (90.+7)
SG Finnentrop/Bamenohl – TuS Hiltrup 1:1
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Marcel Becker, Gordon Meyer, Erik Dier, Marlon Zilz, Eren Albayrak (86. Nicolas Herrmann), Anas Akhabach (61. Luca Uwe Herrmann), Maurice Danielle Werlein (69. Leandro Fünfsinn) - Trainer: Jonas Ermes
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda (84. Lukas Berger), Enoch Moussa (74. Cris Adeyeemi Ojo), Alexander Gockel (67. Janus Scheele), Jonas Weißen (90. Marko Costa Rocha), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (80. Mats Feckler), Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Nils Johannknecht (38.), 1:1 Anas Akhabach (50.)
SC Preußen Münster II – Westfalia Rhynern 1:2
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Pascal Koopmann (79. Niklas Varelmann), Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg (75. Emanuel De Lemos), Melih Sayin, Mikail Demirhan (46. Ryan Acar), Leon Kayser (75. Arbnor Hoti), Luca Steinfeldt, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi, Georges Arthur Baya Baya (69. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kerim Yüksel Karyagdi (33.), 1:1 Marvin Schulz (51.), 1:2 Wladimir Wagner (90.+5)
TuS Ennepetal – SC Verl II 8:2
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Robin Gallus (82. Julian Kray), Duje Goles (77. Kjell Friedenberg), Christoph van der Heusen, Okan Keskin, Zakaria Elhankouri (90. Luis Christoffer Garcia Pintor), Lilian-Gabriel Reyes Mellado (70. Erijon Topojani), David Vaitkevicius (85. Lein Tairi), Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Seung-ho Hwang (59. Adrian Nezir), Alessandro Toia (59. Louis Ahenkora), Fabian Jurisic (80. Jaden-Romeo Garris), Lian Vega Zambrano (80. Anes Spago), Manuel Adrian Harmann, Emmanuel Bamba, Janis Seiler, Henry Obermeyer (59. Furkan Yilmaz) - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Duje Goles (27.), 1:1 Maxwell Bimpeh (30. Eigentor), 2:1 Lilian-Gabriel Reyes Mellado (33.), 3:1 David Vaitkevicius (45.+2), 4:1 Duje Goles (46.), 4:2 Lian Vega Zambrano (52.), 5:2 Christoph van der Heusen (57.), 6:2 Lilian-Gabriel Reyes Mellado (68.), 7:2 Duje Goles (71.), 8:2 David Vaitkevicius (75.)