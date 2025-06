Ennepetal holt Rückkehrer Nkam und Talent Elhankouri

Nkam, zuletzt bei Concordia Wiemelhausen unter Vertrag, absolvierte in der abgelaufenen Saison 32 Pflichtspiele in der Oberliga. Trotz des Abstiegs mit seinem Klub hinterließ der 24-Jährige bleibenden Eindruck – auch dank seiner Führungsqualitäten und Flexibilität in der Defensive. Bereits zwischen 2020 und 2022 lief er für Ennepetal auf.

Die strategische Neuausrichtung beim TuS Ennepetal schreitet weiter voran. Zwei weitere Verpflichtungen komplettieren das Gerüst für die kommende Spielzeit in der Oberliga Westfalen. Mit Armel-Aurel Nkam kehrt ein alter Bekannter zurück ins Bremenstadion, während Zakaria Elhankouri seine erste Station im Herrenfußball antritt.

„Da Armel bereits bei uns war, wissen wir, was wir bekommen – gerade charakterlich und fußballerisch. Er hat in den letzten Jahren noch mal einen Schritt gemacht“, sagt Sportchef Leon Enzmann gegenüber der Westfalenpost . Man erhoffe sich durch seine Rückkehr mehr Stabilität im Defensivverbund.

Der zweite Neuzugang, Zakaria Elhankouri, bringt eine hochklassige Ausbildung mit. Der 19-Jährige durchlief die Jugend von Rot-Weiß Essen und spielte dort zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga. In Ennepetal will der defensive Mittelfeldspieler nun im Herrenbereich Fuß fassen.

„Er hat in Essen eine super Ausbildung genossen und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle in der kommenden Saison zu spielen“, so Enzmann. Vermittelt wurde der Kontakt durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Giovanni Federico, der Elhankouri betreut und selbst zwei Jahre für Ennepetal aktiv war.

Beide Transfers unterstreichen das Ziel des Vereins, ein ausgewogenes Team aus Erfahrung und Perspektive zu formen – mit Spielern, die sowohl sportlich als auch menschlich ins Ennepetaler Konzept passen.