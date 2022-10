Enis Ayyildiz übernimmt SC Hassel

Türkgeldi coacht zuvor weiterhin die Zweite, bis in enger Abstimmung mit dem Vorstand eine Nachfolge gefunden ist.

Die Bezirksligamannschaft des SC Hassel wird bis auf Weiteres von Enis Ayyildiz trainiert, der in Kürze auch wieder von seinem Assistenten Salih Türkgeldi unterstützt wird.

Das Erfolgsduo hatte die zweite Mannschaft innerhalb eines Jahres von der Kreisliga C an die Spitze der Kreisliga B geführt und soll nun Ruhe in Verein und erste Mannschaft bringen, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren.

Eine etwaige externe Lösung ist erst nach sorgfältiger Sondierung des Trainermarktes eine Option.