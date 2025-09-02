Enis Adrovic tritt als Trainer beim ESV Hönebach zurück

„Mir ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Mit meinem Rücktritt möchte ich allerdings ein Zeichen für die Mannschaft und den Verein setzen. Durch diesen Entschluss hoffe ich, dass das Team neue Impulse bekommt und endlich den verdienten Lohn für die harte Arbeit bekommt. Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft die notwendige Qualität für den Klassenerhalt in der Gruppenliga mitbringt. Leider endet nun meine Zeit im Verein, dennoch will ich nicht versäumen mich zu bedanken, was in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz passiert ist. Es war eine tolle Zeit und ich wünsche der Mannschaft und allen Beteiligten viel Erfolg für die restliche Saison und dabei werde ich den ESV als Fan immer in meinem Herzen tragen“, sagte Enis Adrovic nach seinem Rücktritt.