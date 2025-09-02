Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Enis Adrovic tritt als Trainer beim ESV Hönebach zurück
"Mir ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen."
Nach der sechsten Niederlage im sechsten Gruppenliga-Spiel tritt, der Trainer des ESV Hönebach, Enis Adrovic, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Diese Entscheidung teilte Adrovic der sportlichen Führung des Vereins am Montag mit.
„Mir ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Mit meinem Rücktritt möchte ich allerdings ein Zeichen für die Mannschaft und den Verein setzen. Durch diesen Entschluss hoffe ich, dass das Team neue Impulse bekommt und endlich den verdienten Lohn für die harte Arbeit bekommt. Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft die notwendige Qualität für den Klassenerhalt in der Gruppenliga mitbringt. Leider endet nun meine Zeit im Verein, dennoch will ich nicht versäumen mich zu bedanken, was in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz passiert ist. Es war eine tolle Zeit und ich wünsche der Mannschaft und allen Beteiligten viel Erfolg für die restliche Saison und dabei werde ich den ESV als Fan immer in meinem Herzen tragen“, sagte Enis Adrovic nach seinem Rücktritt.
Die sportliche Führung des Vereins, Moritz Kreuzberg und Frank Hauck, erklärten: „Der gesamte Verein bedankt sich für die hervorragende Arbeit von Enis in den vergangenen Jahren. Seit dem Sommer 2023 hat sich Enis auf und neben dem Platz für den Verein enorm engagiert, was mit Worten nicht genügend zu würdigen ist. Dass diese Zeit nun leider endet, ist enorm schade, dennoch respektieren wir die Entscheidung von Enis und wünschen ihm von Herzen alles Gute. Einen solchen Entschluss zu fassen, erfordert einen enormen Mut und zeigt welch menschliche Größe Enis besitzt.“
Nun arbeitet der Verein mit Hochdruck an einer schnellen Nachfolge auf der Trainerposition. Bis zum Doppelspieltag am kommenden Wochenende soll dabei eine Lösung gefunden werden.