Engstringen verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Im letzten Spiel vor der Winterpause bewies der FC Engstringen nochmals Wille, Herz und Nerven – und holte sich einen wichtigen Sieg gegen Wettswil-Bonstetten 3 Ein Erfolg, der Mut für die Rückrunde macht.
Die Ausgangslage hätte unterschiedlicher kaum sein können: Engstringen schielte auf den nächsten Dreier, um den Anschluss an die Top 5 zu verkleinern, während Wettswil-Bonstetten dringend Punkte brauchte, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.
Kaum hatte der Schiedsrichter angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz des Engstringer Torhüters. Der erste Eckball der Partie fand den Kopf von Ignacio Javier Garcia, der nur noch einnicken musste und so sein drittes Saisontor erzielte. Das Team von Mirko Merola war direkt gefordert, eine Reaktion zu zeigen. Und genau das taten sie: Engstringen übernahm zunehmend das Spielgeschehen.
In der 8. Minute kam Kapitän Robert Manikkutiyil nach einem langen Freistoss per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball aber über das Tor. WB3 hielt kämpferisch dagegen. In der 14. Minute kam Schmidmeister zu einem Freistoss, der jedoch in der Mauer hängen blieb.
In der 25. Minute erlöste Robert Manikkutiyil seine Mannschaft und die Bank: Nach einer Ecke von Luca Ardito traf er per Kopf zum Ausgleich. Ab diesem Moment kippte das Spiel zugunsten Engstringens. Nur zwei Minuten später kam Goncalo Paiva Ribeiro gleich zu zwei Grosschancen, die Fabian Grob stark parieren konnte. Gegen den Abschluss von Luca Ardito in der 30. Minute war aber auch er machtlos. Ein schöner Ball von Goncalo fand Ardito, der sich im Sprintduell gegen die Innenverteidigung durchsetzte und eiskalt zum 2:1 Pausenstand einschob.
Die zweite Halbzeit startete ebenso energisch wie die erste. Ronan Gava fand mit seiner Flanke Mauricio Seybold, der jedoch am stark reagierenden Schlussmann scheiterte. Eine Minute später fasste sich Vitor Silva Borges ein Herz und schlenzte den Ball aus rund 30–35 Metern spektakulär in den rechten Winkel. Die Bruni und die Spielerbank gerieten in Ekstase.
Trotz der komfortablen 3:1-Führung nahm Engstringen keinen Gang raus. Rafael, Mauricio und Luca sorgten weiterhin für Druck und kamen zu nennenswerten Chancen. Den Schlusspunkt setzte schliesslich der Doppeltorschütze Luca Ardito, der in der 80. Minute sein siebtes Saisontor erzielte und mit dem 4:1 den Deckel draufmachte.
Engstringen holt sich den verdienten Dreier und schliesst die Hinrunde mit 17 Punkten auf dem 6. Platz ab. Wettswil-Bonstetten hingegen bleibt bei 10 Punkten auf Rang 10 stecken und muss mit fünf Punkten Rückstand auf den Abstiegsplatz in der Rückrunde besonders aufpassen.