Engstringen verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Im letzten Spiel vor der Winterpause bewies der FC Engstringen nochmals Wille, Herz und Nerven – und holte sich einen wichtigen Sieg gegen Wettswil-Bonstetten 3 Ein Erfolg, der Mut für die Rückrunde macht. Die Ausgangslage hätte unterschiedlicher kaum sein können: Engstringen schielte auf den nächsten Dreier, um den Anschluss an die Top 5 zu verkleinern, während Wettswil-Bonstetten dringend Punkte brauchte, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Kaum hatte der Schiedsrichter angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz des Engstringer Torhüters. Der erste Eckball der Partie fand den Kopf von Ignacio Javier Garcia, der nur noch einnicken musste und so sein drittes Saisontor erzielte. Das Team von Mirko Merola war direkt gefordert, eine Reaktion zu zeigen. Und genau das taten sie: Engstringen übernahm zunehmend das Spielgeschehen. In der 8. Minute kam Kapitän Robert Manikkutiyil nach einem langen Freistoss per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball aber über das Tor. WB3 hielt kämpferisch dagegen. In der 14. Minute kam Schmidmeister zu einem Freistoss, der jedoch in der Mauer hängen blieb.