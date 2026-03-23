Engstingen mit Spektakel, Anadolu mit Derby-Sieg, Drama in Hagelloch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Metzingen sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, das erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Armin Sivic (58.), der die Hausherren in Führung brachte. Metzingen schien den knappen Vorsprung über die Zeit retten zu können, doch die Gäste bewiesen in der Schlussphase einen langen Atem. In der 81. Minute war Armin Dietmann zur Stelle und markierte den verdienten Ausgleich für die Spielgemeinschaft. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte.
In einer hart umkämpften Begegnung in Lautertal dominierten die Abwehrreihen das Geschehen. Weder die Heimelf noch die Gäste aus Hülben fanden das richtige Rezept, um den gegnerischen Riegel zu knacken. Es war ein Spiel der vergebenen Chancen und intensiven Zweikämpfe im Mittelfeld. In der Schlussminute wurde es noch einmal hitzig: Matti Schatz (90.) sah aufseiten des SV Lautertal die Gelb-Rote Karte, was am torlosen Endstand jedoch nichts mehr änderte. Beide Teams mussten sich mit einem Zähler begnügen.
Die Zuschauer in Hayingen rieben sich verwundert die Augen, als es bereits nach wenigen Sekunden im Gebälk einschlug. Robin Siefert (1.) besorgte den Blitzstart für die Hausherren und brachte die SG in der ersten Spielminute in Führung. Wittlingen schüttelte sich jedoch kurz und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie. Der Aufwand wurde im zweiten Durchgang belohnt: Justin Delimar (64.) erzielte den Ausgleich. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch es blieb beim Unentschieden.
Ein wahres Drama erlebten die Fans in Sonnenbühl. Über die gesamte reguläre Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, und es sah alles nach einer weiteren Nullnummer an diesem Spieltag aus. Doch der Fußball schreibt bekanntlich seine eigenen Geschichten: In der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) schlug der FC Sonnenbühl eiskalt zu. Manuel König wurde zum umjubelten Matchwinner, als er den Ball zum späten Siegtreffer im Netz unterbrachte und Bremelau so in letzter Sekunde alle Punkte entriss.
In Lichtenstein entwickelte sich eine turbulente erste Halbzeit, in der die Gäste Moral bewiesen. Zunächst durfte die Heimelf jubeln, als Lucas Reudelsterz (20.) zur Führung traf. Die Antwort der SG Steinhilben ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Pascal Geiselhart (29.) glich nach einer knappen halben Stunde aus. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff drehte Florid Avdyli (45.+2) die Partie komplett. Im zweiten Durchgang rannte Lichtenstein unermüdlich an, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
In Auingen bekamen die Fans ein Spiel zu sehen, das erst nach der Pause so richtig an Dramatik gewann. Die Gäste aus Würtingen gingen durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Nils Brändle (50.) in Führung. Auingen zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und suchte die schnelle Antwort. Diese folgte nur elf Minuten später: Pascal Schmid (61.) markierte den Ausgleichstreffer. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch keine der beiden Offensivreihen konnte den entscheidenden Punch setzen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Was für ein Spektakel in Bad Urach! Die Zuschauer kamen aus dem Staunen kaum heraus, als die Tore wie am Fließband fielen. Turgay Yazici (10.) brachte Urach früh in Front, doch Engstingen antwortete postwendend durch einen Doppelschlag von Bennet Werz (11., 17.). Nach dem 1:3 durch Mika Gloz (37.) schien Engstingen auf der Siegerstraße, doch Urach kam durch erneut Yazici (48.) und Hadi Omeirat (63.) noch einmal heran. Am Ende war es jedoch erneut das Duo Bennet Werz (51.) mit seinem dritten Treffer und Mika Gloz (78.), das den Auswärtssieg für den FC Engstingen in diesem denkwürdigen Tor-Festival besiegelte.
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Im Reutlinger Stadtduell behielt der Anadolu SV die Oberhand und präsentierte sich über die gesamte Spielzeit als die reifere Mannschaft. Martin Samet (10.) legte bereits früh den Grundstein für den Heimsieg. Hellas bemühte sich zwar um Struktur im Spielaufbau, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Gentrit Istrefi (48.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase, als Hellas alles nach vorne warf, vollendete Onur Seyhan (90.) einen Konter zum 3:0-Endstand und besiegelte damit den Derby-Sieg für Anadolu.
Die U23 der Young Boys demonstrierte in Wannweil ihre offensive Klasse und stellte die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Eduard Dreher (11.), Eimen Zalloumi (18.) und Markus Wandrei (29.) sorgten innerhalb einer halben Stunde für eine komfortable 0:3-Führung. Wannweil war von diesem Blitzstart sichtlich geschockt. Nach der Pause erhöhte erneut Eimen Zalloumi (60.) mit seinem zweiten Treffer auf 0:4. Der Ehrentreffer von Umut Ulusoy (75.) eine Viertelstunde vor dem Ende war lediglich Ergebniskosmetik für die Hausherren, die gegen die spielstarken Gäste letztlich chancenlos blieben.
Die Zuschauer in Mähringen erlebten eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern und einer unglaublichen Moral der Heimelf. Pfullingen III schien nach Toren von Miguel Silva (35.) und Paul David Jatta (42.) bereits wie der sichere Sieger, als es mit einer 0:2-Führung in die Kabinen ging. Doch Mähringen kam wie verwandelt aus der Pause: Ein Doppelschlag von Christian Rümmele (47., 55.) stellte die Uhren innerhalb weniger Minuten wieder auf Null. Das Momentum lag nun komplett aufseiten des TSV, und Aziz Bouali (65.) krönte die Aufholjagd nur zehn Minuten später mit dem Siegtreffer zum 3:2.
Der TuS Metzingen feierte einen souveränen Heimerfolg, bei dem die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten fielen. Andrei Manolache (23.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann. Die Vorentscheidung fiel dann rund um den Pausenpfiff: Erst markierte Serdar Helvaci (45.) den zweiten Treffer, bevor Serhan Sahin (48.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte. Walddorf II bemühte sich in der Folge zwar um Entlastung, konnte die abgeklärte Metzinger Hintermannschaft jedoch nie ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Hausherren verwalteten den Vorsprung in der verbleibenden Spielzeit ohne größere Probleme.
In Sondelfingen sahen die Fans eine klassische Nullnummer, die vor allem durch taktische Disziplin und eine hohe Intensität in den Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine extrem sichere Defensive und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Geschehen spielte sich primär im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um jeden Meter Boden gefightet wurde. Da keine der beiden Offensivreihen an diesem Tag die nötige Kreativität entwickelte, um den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken, endete die Partie torlos mit einem Unentschieden, mit dem beide Seiten aufgrund der stabilen Abwehrleistung wohl leben konnten.
Ein spätes Tor entschied das hart umkämpfte Duell in Degerschlacht. Über weite Strecken der Partie neutralisierten sich beide Teams, und vieles deutete bereits auf eine Punkteteilung hin. Degerschlacht verteidigte leidenschaftlich, während Eningen unermüdlich versuchte, eine Lücke in der Hintermannschaft der Hausherren zu finden. Die Geduld der Gäste wurde schließlich in der 77. Minute belohnt: Tim Jaeth behielt im Strafraum die Nerven und markierte das goldene Tor des Tages. Degerschlacht warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte den Ausgleich gegen die sicher stehenden Eninger jedoch nicht mehr erzwingen.
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In Ofterdingen sahen die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren erwischten durch Marcel Eiband (4.) einen Blitzstart, doch Hirrlingen kam durch Simon Großholfurth (27.) zurück. In der Schlussphase wurde es dann völlig verrückt: Erst brachte David Nill (79.) Ofterdingen erneut in Führung, doch praktisch im Gegenzug glich Philipp Zug (80.) aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug erneut Philipp Zug (94.) tief in der Nachspielzeit zu und krönte sich zum Matchwinner für den SV Hirrlingen.
Ein spätes Drama ereignete sich auch in Hagelloch. Die Gäste aus Wurmlingen gingen kurz vor der Pause durch Steffen Haug (44.) in Führung. Hagelloch rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an und belohnte sich schließlich durch Jakob Hölle (70.) mit dem Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase, in der beide Teams den Sieg suchten, hatte die Heimelf den längeren Atem: Max Leibfahrt (93.) traf in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.
Im Steinlach-Derby setzte sich die Effektivität des VfB Bodelshausen durch. Die Gäste profitierten von einem frühen Treffer durch Martin Ruoff (8.), der der SG Mössingen/Belsen früh den Plan durchkreuzte. Mössingen bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand stabil. In der 55. Minute sorgte schließlich Daniel Ruoff für die Vorentscheidung. Bodelshausen verteidigte den Vorsprung geschickt und nahm die drei Punkte verdient mit nach Hause.
Eine deutliche Angelegenheit war die Partie in Dußlingen. Die Sportfreunde dominierten das Geschehen von Beginn an. Zum Mann des Tages avancierte Remy Behnke, der mit einem Doppelpack (35., 70.) den Weg ebnete. Derendingen II fand kaum Mittel gegen die druckvolle Spielweise der Hausherren. Patrick Hähl (78.) und Bilkian Abdullah (90.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe und besiegelten den souveränen Heimsieg.
In Rottenburg bekamen die Fans eine extrem turbulente Anfangsphase der zweiten Halbzeit zu sehen. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, brachte Leon Haug (47.) die Rottenburger Reserve kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Neustetten antwortete binnen sechs Minuten doppelt. Alexander Maurer (50.) glich aus, bevor Daniel Saar (53.) die Partie komplett drehte. Rottenburg versuchte in der Folge alles, doch Neustetten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Der TSV Dettingen lieferte eine Gala-Vorstellung ab und entschied die Partie bereits vor der Pause. Durch einen furiosen Schlussspurt in der ersten Halbzeit stellten Michael Nüssle (37.), Riccardo Carili (45.) und Patrick Vollmer (45.+1) auf 3:0. Zwar gelang Luca Bäurle (82.) noch der Ehrentreffer für die Spielgemeinschaft, doch Dettingen legte in der Nachspielzeit durch Craig Schloz (90.) und Antoine Obiegala (92.) noch einmal nach und feierte einen Kantersieg.
In Lustnau stand ein Akteur im Rampenlicht: Bekai Jagne. Mit einer abgeklärten Leistung und zwei Treffern (24., 67.) sicherte er seiner Mannschaft fast im Alleingang den Heimerfolg. Die Gäste der kombinierten Spielgemeinschaft bemühten sich zwar um Entlastung, fanden aber kaum spielerische Mittel, um die sicher stehende Lustnauer Hintermannschaft ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Ein verdienter Arbeitssieg für den TSV.
Die Spielgemeinschaft Poltringen/Pfäffingen untermauerte ihre Heimstärke und schlug den SV Wendelsheim souverän mit 3:1. Wendelsheim hielt lange Zeit wacker dagegen, musste sich am Ende aber der größeren offensiven Durchschlagskraft der Hausherren geschlagen geben. Durch diesen Sieg festigt die SG ihren Platz im oberen Tabellendrittel, während Wendelsheim weiterhin auf den nächsten Punktgewinn warten muss.
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