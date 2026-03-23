Engstingen mit Spektakel, Anadolu mit Derby-Sieg, Drama in Hagelloch

Anadolu SV Reutlingen – GSV Hellas Reutlingen 3:0

Im Reutlinger Stadtduell behielt der Anadolu SV die Oberhand und präsentierte sich über die gesamte Spielzeit als die reifere Mannschaft. Martin Samet (10.) legte bereits früh den Grundstein für den Heimsieg. Hellas bemühte sich zwar um Struktur im Spielaufbau, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Gentrit Istrefi (48.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase, als Hellas alles nach vorne warf, vollendete Onur Seyhan (90.) einen Konter zum 3:0-Endstand und besiegelte damit den Derby-Sieg für Anadolu.

SV Wannweil – Young Boys Reutlingen U23 II 1:4

Die U23 der Young Boys demonstrierte in Wannweil ihre offensive Klasse und stellte die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Eduard Dreher (11.), Eimen Zalloumi (18.) und Markus Wandrei (29.) sorgten innerhalb einer halben Stunde für eine komfortable 0:3-Führung. Wannweil war von diesem Blitzstart sichtlich geschockt. Nach der Pause erhöhte erneut Eimen Zalloumi (60.) mit seinem zweiten Treffer auf 0:4. Der Ehrentreffer von Umut Ulusoy (75.) eine Viertelstunde vor dem Ende war lediglich Ergebniskosmetik für die Hausherren, die gegen die spielstarken Gäste letztlich chancenlos blieben.

TSV Mähringen – VfL Pfullingen III 3:2

Die Zuschauer in Mähringen erlebten eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern und einer unglaublichen Moral der Heimelf. Pfullingen III schien nach Toren von Miguel Silva (35.) und Paul David Jatta (42.) bereits wie der sichere Sieger, als es mit einer 0:2-Führung in die Kabinen ging. Doch Mähringen kam wie verwandelt aus der Pause: Ein Doppelschlag von Christian Rümmele (47., 55.) stellte die Uhren innerhalb weniger Minuten wieder auf Null. Das Momentum lag nun komplett aufseiten des TSV, und Aziz Bouali (65.) krönte die Aufholjagd nur zehn Minuten später mit dem Siegtreffer zum 3:2.

TuS Metzingen – SV Walddorf II 3:0

Der TuS Metzingen feierte einen souveränen Heimerfolg, bei dem die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten fielen. Andrei Manolache (23.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann. Die Vorentscheidung fiel dann rund um den Pausenpfiff: Erst markierte Serdar Helvaci (45.) den zweiten Treffer, bevor Serhan Sahin (48.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte. Walddorf II bemühte sich in der Folge zwar um Entlastung, konnte die abgeklärte Metzinger Hintermannschaft jedoch nie ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Hausherren verwalteten den Vorsprung in der verbleibenden Spielzeit ohne größere Probleme.

TSV Sondelfingen – TSV Betzingen 0:0

In Sondelfingen sahen die Fans eine klassische Nullnummer, die vor allem durch taktische Disziplin und eine hohe Intensität in den Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine extrem sichere Defensive und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Geschehen spielte sich primär im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um jeden Meter Boden gefightet wurde. Da keine der beiden Offensivreihen an diesem Tag die nötige Kreativität entwickelte, um den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken, endete die Partie torlos mit einem Unentschieden, mit dem beide Seiten aufgrund der stabilen Abwehrleistung wohl leben konnten.

SV Degerschlacht – TSV Eningen 0:1

Ein spätes Tor entschied das hart umkämpfte Duell in Degerschlacht. Über weite Strecken der Partie neutralisierten sich beide Teams, und vieles deutete bereits auf eine Punkteteilung hin. Degerschlacht verteidigte leidenschaftlich, während Eningen unermüdlich versuchte, eine Lücke in der Hintermannschaft der Hausherren zu finden. Die Geduld der Gäste wurde schließlich in der 77. Minute belohnt: Tim Jaeth behielt im Strafraum die Nerven und markierte das goldene Tor des Tages. Degerschlacht warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte den Ausgleich gegen die sicher stehenden Eninger jedoch nicht mehr erzwingen.