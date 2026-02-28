Engpass für die Sportfreunde Baumberg in Englischer Woche

El Halimi erinnert sich an Hinspielpleite

Drei Tage später wird die zum Jahresauftakt ausgefallene Partie gegen den Dritten KFC Uerdingen im eigenen Stadion nachgeholt (Mittwoch, 19.30 Uhr, Am Kielsgraben), bevor zum Abschluss einer mit Spannung erwarteten Woche der Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop seine Visitenkarte Am Kielsgraben abgibt (Sonntag, 15 Uhr). „Doch zunächst liegt unser kompletter Fokus auf dem schweren Auswärtsgang nach Holzheim. Die Hausherren haben von Saisonbeginn an bewiesen, dass sie gefährlichen Konterfußball spielen und mit jedem Gegner der Liga mithalten können“, betont El Halimi. Dessen Mannschaft machte diese bittere Erfahrung bereits im Hinspiel während der 1:2-Niederlage. „Wir waren spielbestimmend, doch der Gegner verfügt über schnelle Stürmer und nutzte seine Chancen im Gegensatz zu uns eiskalt aus“, erinnert El Halimi.

SFB-Spielgestalter Timo Hölscher hatte am vierten Spieltag das 1:0 erzielt und dann bis zur Vorwoche alle Spiele absolviert. Gegen Homberg schied der „Zehner“ aber in der 44. Minute zum Leidwesen der Baumberger aufgrund einer muskulären Verletzung aus und wird auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Er wird uns sehr fehlen, denn Timo besticht nicht nur durch seine Dynamik, Technik und die Tiefenläufe, sondern er ist außerdem mit sechs Toren unser gefährlichster Schütze“, bedauert der SFB-Coach den Ausfall seines Strategen. Da auch Torjäger Robin Schnadt (Operation am Mittelfuß), Farhan Ghaznawi und Tim Knetsch verletzungsbedingt nicht an Bord sind, stehen El Halimi keine gelernten Stürmer zur Verfügung.

Wichtige Spieler fehlen

Deshalb wollen die SFB aus der Not eine Tugend machen – und das funktionierte auch in Essen und gegen Homberg: Denis Sitter, Batuhan Özden, Milan Burovac und Enis Vila zeichneten für die vier Einschüsse verantwortlich. Insbesondere der Treffer des wieder genesenen Burovac riss die Zuschauer von den Sitzen – der „Sechser“ war überhaupt nicht zu bremsen und überall zu finden: „Milan hat ungeheuer viele Kilometer gefressen, und wir freuen uns, dass er nach seiner langen Verletzung auf dem Weg zur alten Stärke ist“, befindet El Halimi, der für das Spiel in Holzheim abermals improvisieren muss – mit Hölscher, André Mandt, Louis Klotz fehlt die Paradereihe im Mittelfeld.

Außerdem muss Routinier Sertan Yigenoglu nach seiner Gelb-Roten Karte zuschauen. „Auf dem schweren Geläuf, vergleichbar mit unserem Kunstrasen auf der Sandstraße, müssen die tadellosen Jungs wie Sitter, Burovac oder Ben Harneid noch mehr Verantwortung übernehmen. Robin Hömig, der viel für unser Spiel getan hat, und der zuletzt starke Özden müssen die gefährlichen Szenen inszenieren. Insgesamt sollten sich die Entscheidungsfindung und die Effektivität nahezu optimal entwickeln“, fordert El Halimi, der den dritten Auswärtssieg anstrebt, um mit breiter Brust die folgenden Heimspiele zu bestreiten.