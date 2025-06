Englmar frohlockt: Nico Brem kommt aus Viechtach

Beim WSV Sankt Englmar läuft es seit einigen Jahren wie geschmiert. Seit dem Aufstieg vor zwei Jahren konnte der Klub aus dem Landkreis Straubing-Bogen in der Kreisklasse Regen einen vierten und einen fünften Tabellenplatz einfahren. Nun lassen die Wintersportler mit einem beachtlichen Transfer aufhorchen: Nico Brem (20) wechselt vom Straubinger Kreisligisten 1. FC Viechtach an den Fuß des Pröllers. Der im Nachwuchs des 1. FC Bad Kötzting ausgebildete Angreifer erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten in 56 Spielen für den FCV beeindruckende 36 Treffer.

Beim 1. FC Viechtach, der die abgelaufene Runde in der Kreisliga Straubing auf einem hervorragenden dritten Rang abgeschlossen hat, bedauert man den Verlust des talentierten Goalgetters. "Wir sind Nico sehr dankbar für seine Dienste bei uns. Er ist vor zweieinhalb Jahren zu uns gekommen und hat uns dabei geholfen, den Klassenerhalt zu schaffen. In der darauffolgenden Saison war er dann maßgeblich am Aufstieg beteiligt und auch in der abgelaufenen Runde hat er gezeigt, was er drauf hat. Deshalb hätten wir ihn natürlich gerne noch länger bei uns gehabt. Sein Abgang ist sehr schade, aber im Fußball ist es halt so. Vielleicht kommt er ja irgendwann zu uns zurück. Wir wünschen ihm dennoch alles Gute, viel Erfolg, eine verletzungsfreie Zeit und dass er und der WSV ihre Ziele erreichen", so FC-Coach Trainer Michael Probst.



"Ich kenne Nico schon aus unserer gemeinsamen Zeit in Bad Kötzting, als ich bei den Herren und er noch in der Jugend gespielt hat. Seitdem stehen wir uns nahe und sind in regem Austausch. Dass ich von seinen Offensivqualitäten seit damals schon ein großer Fan bin, ist allseits bekannt. Als Nico mir gegenüber dann einen möglichen Wechsel andeutete, habe ich natürlich mit unseren Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Chance zu ergreifen", berichtet WSV-Spielertrainer Maximilian Gegenfurtner, der mit Michael Reiner (28, SV Kollnburg) noch einen zweiten Neuzugang an Land ziehen konnte.