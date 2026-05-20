»Englische Woche» zum Schluss für Wormatia Worms

Wormatias Interimstrainer Björn Weisenborn (mitte) hofft auf eine perfekte „Englische Woche“. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Worms. Mit einer „Englischen Woche” endet für die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms die laufende Spielzeit. Die Aufgaben: Das vorgezogene Auswärtsspiel am Deutschen Eck bei Rot-Weiß Koblenz im Stadion Oberwerth (Mittwoch, 19:30 Uhr) und zuhause in der EWR-Arena gegen den FC Emmelshausen-Karbach (Sonntag, 15 Uhr).

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Vor dem 8:0-Sieg gegen Eppelborn am vergangenen Wochenende hatten sich die Wormaten um Interimstrainer Björn Weisenborn intern ein finales Saisonziel gesetzt. „Wir haben uns vorgenommen, in den verbleibenden drei Spielen neun Punkte zu holen. Drei haben wir jetzt schon mal.” Fehlen noch zwei Siege, womit sich die Wormser auch in der Tabelle um mindestens noch einen Platz verbessern würden (aktuell Rang acht).