Ligavorschau
Louis Timocin (schwarzes Trikot) und der TSV Günterfürst wollen weiter nach oben. Foto: Guido Schiek
Englische Woche: Wer kann den Blick nach oben richten?

KOL: SV Lützel-Wiebelsbach bittet zum Verfolgerduell gegen Günterfürst +++ Auch Partien in der A- und B-Liga

ODENWALDKREIS. Nur noch drei Wochen bis zur Winterpause. Und das Nachhol-Spielprogramm läuft immer noch auf Hochtouren: Jeweils zwei Kreisoberliga- und A-Liga-Spiele gehen am Donnerstag über die Bühne. Darunter das KOL-Topspiel zwischen dem SV Lützel-Wiebelsbach und TSV Günterfürst. Eine gute Chance für die Günterfürster, ganz oben hereinzustoßen, genauso wie für beständigen Lützelbacher. Am Mittwochabend legt die Kreisliga B vor.

Formstarke Höchster gegen 18-Tore-Team

Heute, 19:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
19:00

Auch in der B-Liga geht es um viel, vor allem für den SV Lützel-Wiebelsbach II, der nach der 0:1-Niederlage beim Rivalen TSV Günterfürst II wieder mit Hetzbach und Günterfürst II gleichziehen könnte und damit im engen Rennen um den Aufstieg bliebe.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg
19:30live

Am Donnerstagabend muss in der A-Liga der SV Hummetroth II gegen die SG Rothenberg (19.30 Uhr) unbedingt punkten, wenn die Mannschaft vom Sportlichen Leiter Christopher Nguyen an den Aufstiegsplätzen dran bleiben will.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst II
SV Gammelsbach
SV GammelsbachGammelsbach
19:30

Und der TSV Höchst II erwartet nach seinem bemerkenswerten 6:2-Erfolg gegen den KSV Reichelsheim, die 18-Tore-Mannschaft aus Gammelsbach (Anstoß 19.30 Uhr). Im Pokal hatte sich übrigens Gammelsbach überraschend klar mit 3:0 durchgesetzt.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV 1909 Lengfeld
TSV 1909 LengfeldTSV Lengfeld
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
19:30

In der Kreisoberliga wird es ebenfalls am Donnerstag richtungsweisend: Das torlose Unentschieden war ganz sicher nicht das, was sich der Tabellenzweite aus Steinbach gegen Aufsteiger Urberach vorgestellt hatte. Aber diese Liga ist auch kein Wunschkonzert, sondern so ausgeglichen, wie es das schon viele Spielzeiten nicht mehr gab. Festzuhalten bleibt aber, dass die TSG erneut keinen Gegentreffer hinnehmen musste und damit in 13 Spielen erst zehn Gegentore verschmerzen musste. Beim TSV Lengfeld braucht die TSG alle drei Punkte, um am Spitzenreiter TSV Höchst dranzubleiben.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb.
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst
19:30live

Wieder hat der SV Lützel-Wiebelsbach zweimal in Fränkisch-Crumbach einen Rückstand aufgeholt und durch zwei Tore in der Nachspielzeit umgebogen. Was haben die Männer um das Trainergespann Jochen Dewitz und Stefan Stefanovski nur für Nerven? Der Gegner am Donnerstag, der TSV Günterfürst (19.30), ist da vielleicht noch einmal ein anderes Kaliber. Mit einem Sieg würde Günterfürst in die Spitzengruppe vorstoßen. Schlägt Lützelbach die immer besseren Günterfürster, wäre ein Aufrücken auf Rang vier möglich.



