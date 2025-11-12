Englische Woche: Wer kann den Blick nach oben richten?

Louis Timocin (schwarzes Trikot) und der TSV Günterfürst wollen weiter nach oben. Foto: Guido Schiek

ODENWALDKREIS. Nur noch drei Wochen bis zur Winterpause. Und das Nachhol-Spielprogramm läuft immer noch auf Hochtouren: Jeweils zwei Kreisoberliga- und A-Liga-Spiele gehen am Donnerstag über die Bühne. Darunter das KOL-Topspiel zwischen dem SV Lützel-Wiebelsbach und TSV Günterfürst. Eine gute Chance für die Günterfürster, ganz oben hereinzustoßen, genauso wie für beständigen Lützelbacher. Am Mittwochabend legt die Kreisliga B vor.

Formstarke Höchster gegen 18-Tore-Team

Auch in der B-Liga geht es um viel, vor allem für den SV Lützel-Wiebelsbach II, der nach der 0:1-Niederlage beim Rivalen TSV Günterfürst II wieder mit Hetzbach und Günterfürst II gleichziehen könnte und damit im engen Rennen um den Aufstieg bliebe.

Morgen, 19:30 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II SG Rothenberg Rothenberg 19:30 live PUSH Am Donnerstagabend muss in der A-Liga der SV Hummetroth II gegen die SG Rothenberg (19.30 Uhr) unbedingt punkten, wenn die Mannschaft vom Sportlichen Leiter Christopher Nguyen an den Aufstiegsplätzen dran bleiben will.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II SV Gammelsbach Gammelsbach 19:30 PUSH

Und der TSV Höchst II erwartet nach seinem bemerkenswerten 6:2-Erfolg gegen den KSV Reichelsheim, die 18-Tore-Mannschaft aus Gammelsbach (Anstoß 19.30 Uhr). Im Pokal hatte sich übrigens Gammelsbach überraschend klar mit 3:0 durchgesetzt.

Morgen, 19:30 Uhr TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld TSG Steinbach Steinbach 19:30 PUSH

In der Kreisoberliga wird es ebenfalls am Donnerstag richtungsweisend: Das torlose Unentschieden war ganz sicher nicht das, was sich der Tabellenzweite aus Steinbach gegen Aufsteiger Urberach vorgestellt hatte. Aber diese Liga ist auch kein Wunschkonzert, sondern so ausgeglichen, wie es das schon viele Spielzeiten nicht mehr gab. Festzuhalten bleibt aber, dass die TSG erneut keinen Gegentreffer hinnehmen musste und damit in 13 Spielen erst zehn Gegentore verschmerzen musste. Beim TSV Lengfeld braucht die TSG alle drei Punkte, um am Spitzenreiter TSV Höchst dranzubleiben.