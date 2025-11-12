Englische Woche: Wer kann den Blick nach oben richten?

ODENWALDKREIS. Nur noch drei Wochen bis zur Winterpause. Und das Nachhol-Spielprogramm läuft immer noch auf Hochtouren: Jeweils zwei Kreisoberliga- und A-Liga-Spiele gehen am Donnerstag über die Bühne. Darunter das KOL-Topspiel zwischen dem SV Lützel-Wiebelsbach und TSV Günterfürst. Eine gute Chance für die Günterfürster, ganz oben hereinzustoßen, genauso wie für beständigen Lützelbacher. Am Mittwochabend legt die Kreisliga B vor.
Formstarke Höchster gegen 18-Tore-Team
Auch in der B-Liga geht es um viel, vor allem für den SV Lützel-Wiebelsbach II, der nach der 0:1-Niederlage beim Rivalen TSV Günterfürst II wieder mit Hetzbach und Günterfürst II gleichziehen könnte und damit im engen Rennen um den Aufstieg bliebe.
Am Donnerstagabend muss in der A-Liga der SV Hummetroth II gegen die SG Rothenberg (19.30 Uhr) unbedingt punkten, wenn die Mannschaft vom Sportlichen Leiter Christopher Nguyen an den Aufstiegsplätzen dran bleiben will.
Und der TSV Höchst II erwartet nach seinem bemerkenswerten 6:2-Erfolg gegen den KSV Reichelsheim, die 18-Tore-Mannschaft aus Gammelsbach (Anstoß 19.30 Uhr). Im Pokal hatte sich übrigens Gammelsbach überraschend klar mit 3:0 durchgesetzt.
In der Kreisoberliga wird es ebenfalls am Donnerstag richtungsweisend: Das torlose Unentschieden war ganz sicher nicht das, was sich der Tabellenzweite aus Steinbach gegen Aufsteiger Urberach vorgestellt hatte. Aber diese Liga ist auch kein Wunschkonzert, sondern so ausgeglichen, wie es das schon viele Spielzeiten nicht mehr gab. Festzuhalten bleibt aber, dass die TSG erneut keinen Gegentreffer hinnehmen musste und damit in 13 Spielen erst zehn Gegentore verschmerzen musste. Beim TSV Lengfeld braucht die TSG alle drei Punkte, um am Spitzenreiter TSV Höchst dranzubleiben.
Wieder hat der SV Lützel-Wiebelsbach zweimal in Fränkisch-Crumbach einen Rückstand aufgeholt und durch zwei Tore in der Nachspielzeit umgebogen. Was haben die Männer um das Trainergespann Jochen Dewitz und Stefan Stefanovski nur für Nerven? Der Gegner am Donnerstag, der TSV Günterfürst (19.30), ist da vielleicht noch einmal ein anderes Kaliber. Mit einem Sieg würde Günterfürst in die Spitzengruppe vorstoßen. Schlägt Lützelbach die immer besseren Günterfürster, wäre ein Aufrücken auf Rang vier möglich.