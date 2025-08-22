Englische Woche, volles Programm: Wer hat die bessere Ausdauer?

7. Spieltag: Es sind aktuell anstrengende Tage für die Akteure der Bayernliga Süd – englische Wochen sorgen für eine hohe Belastung, dazwischen bleibt nur wenig Zeit für Regeneration. Zum Auftakt am Freitag steht für den FC Pipinsried Wiedergutmachung auf dem Programm – zuletzt verspielte man einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung, nun wartet mit der U21 des TSV 1860 München die nächste Herausforderung. Der SV Erlbach hat nach dem Derby gegen Kirchanschöring nun den zweiten Kracher in Folge vor der Brust, wenn mit dem TSV Landsberg ein weiterer Favorit gastiert, der zuletzt gegen Türkspor Augsburg nicht über ein Remis hinauskam. Für die Sportfreunde Schwaig geht es zuhause gegen den SV Heimstetten, der nach sechs Spieltagen noch sieglos dasteht und dringend punkten muss. Am Samstag könnte der TSV Kottern mit einem Heimsieg gegen den FC Gundelfingen in der Tabelle gleichziehen – ein richtungsweisendes Duell im oberen Mittelfeld. Der SV Schalding-Heining empfängt den starken Aufsteiger TuS Geretsried, der bislang noch ungeschlagen durch die Liga marschiert. Spannend wird es auch im Kellerduell zwischen Türkspor Augsburg und dem FC Sturm Hauzenberg, wo beide Teams die rote Laterne unbedingt abgeben wollen.

Freitag:

Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Nach dem bitteren Spiel in Ismaning, in dem wir trotz starker 70 Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben haben, erwarten wir mit den kleinen Löwen die mit Abstand spielstärkste Mannschaft der Liga. Der Gegner ist top ausgeruht, während wir uns nach dem Spielverlauf in Ismaning erst einmal schütteln müssen. Wir sind bemüht, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die den Löwen bestmöglich Paroli bieten kann. Grundsätzlich sind wir zu Hause immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, und möchten ein attraktives Fußballspiel zeigen. Auch wenn die Ausgangslage für uns derzeit nicht die beste ist, werden wir alles in die Waagschale werfen.“ Personalsituation FC Pipinsried: Felix Popp verweilt noch im Urlaub. Nico Karger steht nach beruflicher Abstinenz grundsätzlich wieder zur Verfügung, war zuvor jedoch verletzt, sodass noch ungewiss ist, inwiefern er für diese Partie eine Option darstellt. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet das nächste schwere Auswärtsspiel, nachdem wir unter der Woche spielfrei hatten. Pipinsried ist ein sehr starker Gegner, der auch in der Breite hervorragend besetzt ist und über Spieler mit viel Erfahrung verfügt. Wir freuen uns darauf, uns mit einem solchen Topteam messen zu können, da auch wir derzeit in guter Form sind und ein sehr gutes Bayernliga-Spiel erwarten. Wir fahren mit Selbstbewusstsein nach Pipinsried und werden alles reinhauen.“ Personalsituation TSV 1860 München II: keine Änderungen im Vergleich zu letzter Woche.

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Die Zuschauer haben gegen Kirchanschöring ein sehr gutes und intensives Bayernliga-Spiel gesehen. An dieser Stelle möchte ich meiner Mannschaft nochmals ein großes Kompliment für die sehr engagierte Leistung aussprechen. Leider gibt es im Fußball gewisse Faktoren, die man nicht beeinflussen kann – in diesem Fall haben sie stark ins Spiel eingegriffen und den Ausgang der Partie entscheidend beeinflusst. Nichtsdestotrotz war unsere Leistung gut und darauf können wir aufbauen. Jetzt erwartet uns mit Landsberg der nächste Top-Gegner, gegen den wir zu Hause dreifach punkten möchten, um mit einem guten Gefühl ins Wochenende zu gehen.“ Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten dürften alle Mann an Bord sein. Christoph Rech (sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Wir wissen um die Qualität des Gegners und dessen Heimstärke. Wir rechnen mit einem sehr schweren Auswärtsspiel bei einem Top 3 Gegner, der mit Sicherheit bis zum Saisonende ganz oben dabei sein wird. Erlbach ist seit Jahren eine Spitzenmannschaft. Unser Ziel ist es natürlich ungeschlagen zu bleiben und etwas zählbares aus Erlbach mitzunehmen, aber wir haben keinerlei Druck." Personalsituation TSV Landsberg: Simon Gartmann und Tiziano Mulas fallen sicher aus.

Christian Donbeck (Trainer Sportfreunde Schwaig): "Heimstetten hat auf allen Positionen hervorragende Qualität. Wir müssen defensiv viel konsequenter auftreten als in den letzten Spielen." Personalsituation SF Schwaig: Bilal Ibrahim und Florian Pflügler sind wieder im Trainingsbetrieb. Samstag:

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Nördlingen ist eine gestandene Bayernligamannschaft, die sehr eingespielt ist und uns das Leben schwer machen wird. Für uns ist es wichtig, nach dem Sieg in Hauzenberg auch zu Hause nachzulegen – dafür werden wir alles geben.“ Personalsituation FC Deisenhofen: Der Einsatz von Florian Schmid und Tobias Nickl ist fraglich. Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Nach unserem wichtigen Heimsieg gegen Türkgücü München steht für uns nun ein sehr schwieriges Auswärtsspiel in Deisenhofen an. Nach zwei Niederlagen in Folge auf fremdem Platz müssen wir ein anderes Gesicht zeigen und wollen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen.“ Personalsituation TSV Nördlingen: Fabio Siebachmeyer ist angeschlagen - sonst haben die Gäste keine Ausfälle zu beklagen.

Coach Josef Steinberger und der FC Pipinsried fordern am Freitagabend die "kleinen" Löwen heraus. – Foto: Charly Becherer

Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Es wird ein heißer Tanz gegen eine Mannschaft, die hervorragend in die Saison gestartet ist. Sie haben viele Spiele mit Regionalliga Erfahrung in ihren Reihen und deshalb erwarten wir ein sehr schwieriges Spiel." Personalsituation TSV Kottern: Trainer Martin Dausch wird aufgrund einer roten Karte nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Kevin Haug kehrt dagegen in das Aufgebot zurück. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Kottern ist eine Mannschaft mit einer sehr guten Offensive und vielen erfahrenen Spielern. Wir möchten den Aufwind aus dem letzten Spiel gegen Heimstetten mitnehmen und hoffen, mit etwas Zählbarem aus Kottern zurückzukehren.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Bis auf Michael Singer (Mittelfußbruch) sind alle Mann an Bord.

