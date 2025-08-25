Großenkneten setze sich auswärts mit 1:0 beim TuS Obenstrohe durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Auch der FC Rastede sicherte sich den zweiten Dreier der Saison, wenn doch ein wenig deutlicher – einen satten 5:0-Heimsieg gegen den FC Hude brachten die Gastgeber auf die Anzeigetafel und setzen damit ein ordentliches Ausrufezeichen. Zudem glich Rastede damit die 1:6-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Nordenham aus. In der Tabelle stehen beide Mannschaften damit nach vier Spieltagen bei sechs Punkten und könnten mit einem weiteren Sieg ein wenig an die oberen Tabellenplätze aufschließen. Zwar trafen die beiden Mannschaften erst viermal aufeinander, zur Realität gehört aber auch, dass Rastede noch in keinem Aufeinandertreffen als Sieger vom Platz gehen konnte. Drei Spiel konnte der TSV Großenkneten für sich entscheiden, einmal endete die Begegnung in einem Remis. Es bleibt abzuwarten, ob diese Serie bald ein Ende hat.

Anpfiff ist dann am Dienstag um 20:00 Uhr in Großenkneten.